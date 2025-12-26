Lisa Marie Presleys Zwillinge stehlen der Familie die Show

Familienglanz im Presley-Clan kurz vor Weihnachten: Priscilla Presley (80) hat auf Instagram neue Festtagsfotos geteilt: Darauf ziehen besonders Harper und Finley alle Augen auf sich. Die Zwillinge von Lisa Marie Presley (†54) posieren am Feiertagstisch und wirken dabei schon ganz erwachsen. Gefeiert wurde im Kreis der Liebsten: Neben Priscilla saßen ihre Enkelinnen dicht beieinander, auch Riley Keough (36) hielt ihr Baby im Arm. Mit am Tisch waren außerdem Michael Lockwood und Danny Keough sowie Priscillas langjähriger Freund Jerry Schilling (83). Die Stimmung: gelöst, nah, familiär – genau das, was Fans in diesen Tagen sehen wollen.

Auf dem Bild lächelt Harper in die Kamera und legt den Arm um ihre Zwillingsschwester, während ihre blonden Haare locker über die Schultern fallen. Riley, die mit Ehemann Ben Smith-Petersen (34) zwei Kinder hat, wirkt völlig vertieft in den Moment mit ihrem Nachwuchs. Priscilla sitzt gegenüber und hält die ganze Patchwork-Runde an dem großen Tisch auf dem Handyfoto fest. "Holiday 2025 & unbreakable family bond -P", schrieb Priscilla zu dem Schnappschuss auf Instagram. Die Zeilen passen zu dem, was der Post transportiert: Zusammenhalt, auch knapp zwei Jahre nach dem Verlust von Lisa Marie. Erst im Januar hatte Priscilla ihrer Tochter zum zweiten Todestag öffentlich gedacht: "Ich vermisse dich mehr, als Worte sagen können."

Der Presley-Zusammenhalt zeigt sich zuletzt immer wieder auch abseits des Esstischs. Harper und Finley standen erst kürzlich mit ihrer Großmutter für ein Fotoshooting vor der Kamera, in weißen Zwillingslooks und Cowboyhüten, während Priscilla im Western-Outfit auf einem Pferd saß. In den Kommentaren schwärmten Fans, die Ähnlichkeit sei kaum zu übersehen: "Finley ist die Kopie von Elvis … Harper die Kopie von Priscilla!!!", hieß es dort. Riley teilt regelmäßig Erinnerungen an ihre Mutter und rückt die Bande zu ihren jüngeren Schwestern in den Mittelpunkt. In Momenten wie diesen wird spürbar, wie sehr die Familie Nähe lebt – getragen von Ritualen, Fotos und kleinen Gesten am großen Tisch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Priscilla Presley, Unternehmerin

Anzeige Anzeige

Instagram / priscillapresley Harper Lockwood, Finley Lockwood, Riley Keough und Priscilla Presley im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Priscilla Presley und ihre Tochter Lisa Marie