Nach hartem Jahr: Jane Fonda im Rollstuhl gesichtet

Hollywood-Legende Jane Fonda (88) wurde nun am Flughafen von Los Angeles im Rollstuhl gesichtet. Die 88-jährige Schauspielerin und Aktivistin, die nach wie vor eine beeindruckende Karriere verfolgt, machte dabei dennoch einen strahlenden Eindruck. Gekleidet in einem luxuriösen Mantel und mit einer goldenen Sonnenbrille, wurde sie von einer Flugbegleiterin geschoben. Ihr silbergrauer Bob erinnerte auf Fotos, die Daily Mail vorliegen, an klassische Hollywood-Zeiten, dezentes Make-up betonte ihren frischen Teint. Wohin die Reise ging und ob es sich um einen privaten oder beruflichen Termin handelte, ist bislang nicht bekannt.

Der Flughafenauftritt folgt nur wenige Wochen, nachdem Jane öffentlich gemacht hatte, dass sie Rob (†78) und Michele Reiner (†70) am Abend vor deren gewaltsamem Tod noch gesehen hatte. Die Schauspielerin war gemeinsam mit dem Paar bei der Weihnachtsfeier von Conan O'Brien (62) zu Gast, die nur Stunden später eine tragische Wendung nahm. Während laut Berichten von TMZ der gemeinsame Sohn Nick (32) bei der Feier in einen heftigen Streit mit seinen Eltern geraten sein soll, erwähnte Jane diesen Konflikt in ihren eigenen Erinnerungen nicht. Stattdessen würdigte sie das Paar auf Instagram als "wunderbare, fürsorgliche, kluge, witzige, großzügige Menschen" und schrieb: "Ich habe sie am Abend zuvor noch gesehen, sie sahen gesund und glücklich aus. Ich bin voller Trauer. Fassungslos." Nick, der zuvor mit Drogenproblemen und einer Schizophrenie-Diagnose zu kämpfen gehabt haben soll, sitzt inzwischen in Untersuchungshaft und wartet auf seinen Prozess wegen der mutmaßlichen Morde.

Der Verlust von Rob und Michele war jedoch nicht der einzige Schicksalsschlag, den Jane im vergangenen Jahr verkraften musste. Vor Kurzem sprach die Schauspiellegende bei einer Veranstaltung zum 30-jährigen Jubiläum ihrer Initiative GCAPP über den Tod mehrerer langjähriger Weggefährten aus der Filmbranche, darunter Gene Hackman (†95), Robert Redford (†89) und Diane Keaton (†79). Besonders der Tod von Robert Redford traf sie schwer, da sie über mehr als sechs Jahrzehnte hinweg mit ihm zusammengearbeitet hatte. Insgesamt bezeichnete sie das vergangene Jahr als emotional sehr belastend. Fans hoffen unterdessen, dass Jane sich gut erholt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jane Fonda, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob Reiner und Michele Reiner bei den Kennedy Center Honors in Washington, DC, am 3. Dezember 2023

Anzeige Anzeige