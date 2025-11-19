Hartes Jahr: Jane Fonda trauert um drei Hollywood-Freunde

Jane Fonda (87) hat bei einer Veranstaltung am vergangenen Donnerstag über den Verlust enger Weggefährten aus der Filmbranche gesprochen. Die Schauspielerin trauert um Gene Hackman (†95), Robert Redford (†89) und Diane Keaton (†79), wie sie dem Magazin People verriet. "Es war ein schweres Jahr", erklärte Jane während der Feier zum 30. Jubiläum ihrer Initiative Georgia Campaign for Adolescent Power & Potential (GCAPP). Diane starb am 11. Oktober in Kalifornien an den Folgen einer Lungenentzündung, während Robert bereits wenige Wochen zuvor, am 16. September, in seinem Zuhause in Utah verstorben war. Jane zeigte sich besonders getroffen vom Tod Roberts, mit dem sie über sechs Jahrzehnte hinweg auf der Leinwand zusammengearbeitet hatte.

Bereits kurz nach Roberts Ableben hatte die Schauspielerin in einem Statement ihre tiefe Trauer ausgedrückt: "Er bedeutete mir viel und war in jeder Hinsicht ein wundervoller Mensch", sagte sie damals. Auch Genes Tod wirkte nach – die beiden Hollywoodgrößen hatten 1972 parallel einen Oscar gewonnen: Gene als Bester Hauptdarsteller für "French Connection", Jane als Beste Hauptdarstellerin für "Klute". Erinnerungen an vergangene gemeinsame Filme und besondere Momente, wie eine Veranstaltung mit Robert, bei der sie "Barfuß im Park" gezeigt hatten, prägen Janes Gedanken in dieser Zeit. Gene, der bereits am 1. Februar verstorbene Oscar-Gewinner, hinterließ ebenfalls tiefe Spuren, auch durch seinen Einsatz für gemeinnützige Zwecke.

Die Aufzählung ihrer verstorbenen Freunde während des GCAPP-Events zeigt, wie sehr Jane das Altern und der Verlust ihrer langjährigen Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Dennoch scheint sie eine gewisse Gelassenheit zu bewahren, mit der sie ihr Engagement für junge Menschen fortsetzt. Jane gründete GCAPP 1995 gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Ted Turner, um Jugendliche zu gesundheitlicher Aufklärung und besseren Lebensentscheidungen zu motivieren. Jane, die selbst dreifache Mutter ist, betonte zuletzt, wie stolz sie auf die Erfolge der Organisation in den letzten 30 Jahren sei – eine Leistung, die ihr auch in einem Jahr voller Verluste Halt gibt.

Getty Images Jane Fonda, Schauspielerin

Robert Redford und Jane Fonda in "Barfuß im Park", 1969

