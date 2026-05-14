Klischee Olé: Victoria Swarovskis ESC-Song erntet Shitstorm

Victoria Swarovski (32) wollte beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contests in Wien eigentlich für Partystimmung sorgen, doch stattdessen gab es für die Kristall-Erbin eine ordentliche Abreibung im Netz. Gemeinsam mit Co-Moderator Michael Ostrovski und dem australischen Sänger Go-Jo performte sie die Nummer "Opposites" – ein musikalischer Erklärungsversuch mit Augenzwinkern, der dem internationalen Publikum klarmachen sollte, dass Austria eben nicht Australien ist. Das Ergebnis? Ein bunter Mix aus jodelnden Lederhosenträgern und Musical-Kitsch, der bei zahlreichen Fans ob seiner Klischeebeladenheit gnadenlos durchfiel.

Auf Instagram braute sich binnen Minuten ein heftiger Shitstorm zusammen. Besonders die plumpe Inszenierung sorgte für Kopfschütteln in der internationalen Fanbase. "United by Cringe", lautete das Urteil eines Nutzers in Anlehnung an den ESC-Slogan. Viele warfen der Show vor, Witze aus der Mottenkiste geholt zu haben: "Hat der ORF eine Facebook-Mutter von 2013 engagiert, um diese Skripte zu schreiben?", hieß es in einem der harten Kommentare. Dass die "Austria vs. Australia"-Nummer ausgerechnet in dem Halbfinale lief, in dem Australien gar nicht antrat, trieb die Peinlichkeit der Showeinlage für einige Zuschauer auf die Spitze: "Völlig bizarre Wahl", so das vernichtende Fazit eines Fans.

Für Victoria ist diese Woche ohnehin eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Schon vor der Show gab es Probleme: Die Security erkannte den Star zunächst nicht und verweigerte ihr den Zutritt zur Wiener Stadthalle. Die 32-Jährige nahm es in ihrer Instagram-Story mit Humor: "Gut, dann geh ich wieder nach Hause. Passt auch. Tschau!" Nach ihrem Halbfinal-Auftritt dürften sich nun jedoch einige Zuschauer wünschen, sie hätte diesen Satz wahrgemacht. In Wien heißt es nun erst einmal Wunden lecken – und vielleicht die Lederhosen für das Finale im Schrank lassen.

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Imago Michael Ostrowski und Victoria Swarovski performen mit Go-Jo beim ESC-Halbfinale in der Wiener Stadthalle, 12. Mai 2026

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Getty Images Go‑Jo, Victoria Swarovski und Michael Ostrowski singen beim ESC-Halbfinale über Austria vs. Australia, 12. Mai 2026

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Getty Images Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren das erste ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle