Hier verbringen Christine Neubauer und José Flitterwochen

Christine Neubauer (63) und ihr frisch angetrauter Mann José Campos haben ihre Hochzeitspläne enthüllt – und die haben es in sich! Die Schauspielerin und der Fotograf gaben sich vergangene Woche auf Mallorca das Jawort und verraten nun im aktuellen Magazin Gala, wo sie ihre Flitterwochen verbringen werden: Es geht nach Chile, in die Atacama-Wüste. Und das nicht nur zum Genießen – das frisch vermählte Paar hat dort auch ein gemeinsames Projekt geplant.

Denn die beiden wollen ihre Flitterwochen gleich für Dreharbeiten nutzen. "Unsere Hochzeitsreise geht nach Chile. Wir drehen einen Roadmovie in der Atacama-Wüste, dort, wo wir uns kennengelernt haben", erklärt Christine gegenüber Gala. Damit kehren die Frischvermählten also an einen für sie ganz besonderen Ort zurück. Obwohl das Paar schon lange zusammen ist, beschreibt die Schauspielerin die Wirkung der offiziellen Trauung als überraschend stark: "Im Herzen waren wir ja schon verheiratet. Aber wir hätten beide nicht gedacht, dass etwas, was so gleich ist, doch so anders sein kann." Auch José schwärmt in dem Interview von seiner Frau: "Sie ist eine starke Frau, die über Berge springt."

Christine Neubauer ist vor allem durch ihre Rollen in deutschen Fernsehproduktionen bekannt und gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der hiesigen Unterhaltungsbranche. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin ist sie auch als Autorin tätig. Ihr jetzt angetrauter José ist Fotograf – und dass sie sich ausgerechnet in der chilenischen Atacama-Wüste kennenlernten, macht die Wahl des Flitterwochenziels zu einer besonders persönlichen Entscheidung für die beiden.

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Getty Images Christine Neubauer mit ihrem Partner José Campos

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Getty Images José Campos und Christine Neubauer, 2018

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Getty Images Christine Neubauer und José Campos