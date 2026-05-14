Barbara Schöneberger plaudert aus: Sie mag "seriöse Typen"

Barbara Schöneberger (52) ist bekannt für ihren Humor – doch bei der Wahl ihrer Partner spielte dieser offenbar nie die entscheidende Rolle. Im Interview mit SuperIllu verrät die Moderatorin jetzt, welche Männer sie wirklich ansprechen: "Ich fand immer seriöse Typen gut. So 'nen richtigen 'Spaßkaschperl' hatte ich selten an meiner Seite. Wenn einer ein Lachsack und ständig am Kalauern ist, finde ich das nicht so prickelnd." Ein Mann, der auf Biegen und Brechen witzig sein will, ist also nicht unbedingt nach dem Geschmack der 52-Jährigen.

Auch in ihrem Beruf setzt Barbara klare Grenzen beim Humor. Gegenüber SuperIllu spricht sie dabei ausdrücklich über die verstorbene Nadja Abd el Farrag (†60), die 2025 gestorben ist und einst als Talkgast bei ihr zu Gast war: "Bei Menschen wie ihr war es immer leicht, einen blöden Spruch zu bringen und sich lustig zu machen. Wenn ich auch nur ansatzweise das Gefühl habe, jemand ist 'Opfer', diesem Menschen geht es nicht gut und er kann sich nicht wehren, dann halte ich mich zurück. Das hab ich immer so gemacht – auch bei Naddel." Außerdem lässt die Moderatorin und Sängerin wissen, dass sie sich ihr Leben nicht zwingend immer im Rampenlicht vorstellt: "Ich kann mir vorstellen, mal als Gastronomin oder Hotelierin tätig zu sein – was auch immer. Hauptsache, es gibt was zu tun. Ich arbeite gern und viel und sitze ungern nur rum!"

Beruflich ist Barbara derzeit aber noch lange nicht bereit, kürzer zu treten. Ab dem 14. Mai ist sie erneut bei der Comedyshow "LOL: Last One Laughing" dabei. Die gebürtige Münchnerin ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Neben ihrer Karriere als Moderatorin ist sie auch als Sängerin und Schauspielerin aktiv und zählt damit zu den vielseitigsten Unterhaltungskünstlerinnen Deutschlands.

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Getty Images Barbara Schöneberger bei der Goldenen Henne 2025 in Leipzig

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Getty Images Nadja Abd el Farrag, 2018 in München

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IMAGO / BOBO Barbara Schöneberger im "ZDF-Fernsehgarten", September 2025