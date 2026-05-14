Bei "Prominent getrennt"-Einzug: Mou beichtet Fehltritt

Fünf Monate nach ihrer Trennung treffen Vivien Tzouvaras und Mou Naksh bei Prominent getrennt aufeinander – und das Wiedersehen verläuft alles andere als harmonisch. Schon beim Einzug lässt Vivien keine Zweifel daran, wie sie die Situation empfindet: "Willkommen in der Hölle", begrüßt sie Mou. Und dabei soll es nicht bleiben. Als herauskam, dass auch Vanessa Brahimi in der Villa ist, musste Mou ein unangenehmes Geständnis machen – ein Kuss mit Vanessa, der aus Viviens Sicht noch während ihrer Beziehung stattgefunden hat.

Mou gab zu, Vanessa beim Musikfestival World Club Dome geküsst zu haben. "Wir haben uns nur kurz geküsst", sagte er. Doch für Vivien ist das ein klarer Verrat: "Wir sind zusammen zum World Club Dome gefahren, du hast bei mir im Hotelzimmer geschlafen und wir sind zusammen wieder zurückgefahren zu unserem Zuhause. Das ist für mich keine richtige Trennung", wetterte sie enttäuscht. Besonders schmerzhaft sei für sie, dass auch Vanessa in den Vorfall verwickelt war: "Von Mou hintergangen zu werden, ist für mich nichts Neues, leider, aber von Nessi hintergangen zu werden, ist leider schon ein neues Gefühl, weil ich das nicht von ihr erwartet hätte." Mit einem weiteren Satz machte Vivien deutlich, wie erschöpft sie von der Situation ist: "Kann es nicht mal ein fucking Format geben, wo keine Frau dabei ist, mit der du mal irgendwie was hattest?"

Schon zuvor hatte Vivien klargemacht, dass es kein Zurück mehr gibt. Nach dem Wiedersehen von Ex on the Beach, wo die beiden ihre Trennung verkündeten, sagte sie gegenüber Promiflash: "Ich kann mir kein Comeback mit Mou vorstellen, da einfach so viele Sachen passiert sind. Ich habe leider nur noch den Mou in meinem Kopf, den ich hasse, obwohl ich ihn mal über alles geliebt habe. Leider hat er sein wahres Gesicht gezeigt und mit diesem Gesicht wird es keine Zukunft mehr geben."

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RTL / Friederike Jacobitz Mou und Vivi, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

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Imago Vanessa Brahimi, TV-Bekanntheit

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RTL "Temptation Island"-Kandidaten Mou und Vivien