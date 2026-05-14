Paul Walter Hauser: Inspirierende Abnahme dank Selbstliebe

Mit einem emotionalen Instagram-Post hat Schauspieler Paul Walter Hauser (39) jetzt Vorher-Nachher-Fotos seiner Gewichtsabnahme geteilt und dabei eine ehrliche Botschaft an seine Follower gerichtet. Auf den Bildern ist sein Gesicht deutlich schmaler zu sehen. Doch für ihn geht es dabei um mehr als nur das Äußerliche: "Der größte Unterschied zwischen diesen zwei Fotos ist nicht der Gewichtsverlust. Es ist der Gesichtsausdruck. Der Typ links hasste sich selbst. Der Typ rechts hat gelernt, sich selbst zu lieben und andere Entscheidungen zu treffen. Es ist nie zu spät", schrieb der dreifache Vater dazu. Auch Regisseur Josh Gad (45), der den 39-Jährigen derzeit für ein Biopic über Komiker Chris Farley vor der Kamera führt, kommentierte den Post öffentlich mit den Worten: "Du bist innen wunderschön. Ich bin so stolz auf dich."

Gegenüber People hatte Paul bereits erklärt, dass die Rolle des verstorbenen Komikers seine letzte sein soll, für die er sichtbar übergewichtig sein wird. "Chris Farley wird meine letzte sehr korpulente Rolle sein, bei der ich auf dem Papier und optisch übergewichtig bin. Ich habe die feste Absicht, das Gewicht zu reduzieren, wie Jonah Hill und Seth Rogen und all diese anderen Jungs, die das geschafft haben", sagte er. Künftig wolle er mit Schauspielern wie Ben Foster (45) und Ryan Gosling (45) um dieselben Rollen konkurrieren – und sei gespannt, welche neuen Möglichkeiten sich dadurch für ihn auftun.

Eine besondere Herausforderung bei seiner Gewichtsabnahme ist für Paul der Umgang mit Essen, wie er im Gespräch offen schilderte. Er ist seit Oktober 2021 nüchtern und erklärte, dass es vergleichsweise einfach sei, Alkohol oder Marihuana aus seinem Leben fernzuhalten. Beim Essen funktioniere das jedoch nicht: "Essen ist immer noch das, wobei es zur Gewohnheit oder zum Ventil wird. Und leider muss jeder essen! Man muss ein paar Mal am Tag essen, also ist es immer präsent." Für seine Frau Amy und seine drei Kinder wolle er langfristig gesund bleiben – das hatte er gegenüber People bereits 2024 betont.

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Getty Images Paul Walter Hauser, Juli 2025

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Instagram / paulwhausergram Ein Vorher-Nachher Bild von Paul Walter Hauser

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Getty Images Paul Walter Hauser bei der Vanity Fair Oscar Party, 2020