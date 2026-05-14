Strandleben pur: Michael Kors verkauft Traumdomizil

Für satte 5,3 Millionen Euro trennt sich Modedesigner Michael Kors von seinem beeindruckenden Strandanwesen auf Fire Island, einem schmalen Küstenstreifen vor New York im Suffolk County. Das Luxusdomizil direkt am Atlantik umfasst ein Haupthaus sowie ein Gästehaus, die über einen gepflasterten Steinweg miteinander verbunden sind. Das Grundstück erstreckt sich über rund 930 Quadratmeter und bietet auf etwa 60 Metern Länge einen unverbaubaren Blick auf den Atlantik. Michael hatte das Anwesen gemeinsam mit seinem Ehemann Lance Le Pere vor über einem Jahrzehnt erworben, wie das Wall Street Journal berichtet.

Das Haupthaus wurde mit dem Gedanken einer "beständigen Verbindung zum Ozean" geplant – so beschreibt es das Inserat. Es verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, einen maßgefertigten Whirlpool sowie eine Außenterrasse. Im Erdgeschoss nimmt eine geräumige Schlaf-Suite die gesamte Etage ein, während das Obergeschoss mit raumhohen Fenstern punktet. Das Gästehaus hingegen fungiert als geselliger Treffpunkt: Es bietet vier Schlafzimmer, drei Bäder, einen Pool, mehrere Sonnendecks, eine Bar und eine Außenküche. Das gesamte Ensemble wurde 2014 erbaut und von Stararchitekt Scott Bromley entworfen, der unter anderem durch seine Arbeit am Studio 54 bekannt wurde.

Der Designer sprach bereits 2015 gegenüber Vogue offen über seine Leidenschaft für das Anwesen und das Leben am Meer. "Ich liebe das Strandleben", erklärte er damals. Auch das bewusst zurückhaltende Farbkonzept der Inneneinrichtung – beide Häuser setzen auf neutrale Töne mit hellen Holzelementen – erläuterte der Designer seinerzeit mit einer klaren Philosophie: "Ich habe diese eigenartige Vorstellung, dass die Menschen selbst die Farbe im Raum sind." Bunt sei das Zuhause also mit Absicht nicht gehalten – und wer das Anwesen nun für sich gewinnen möchte, kann sich an Meg Smith und Nate Larson von Daniel Gale Sotheby's International Realty wenden.

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Getty Images Michael Kors im September 2025 in New York

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Getty Images Michael Kors bei einer Award-Verleihung 2018

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Getty Images Michael Kors, Modeschöpfer