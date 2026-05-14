Nach ihrem Turtel-Auftritt: Cardi B und Stefon zoffen sich

Cardi B (33) und Stefon Diggs sorgen in Maryland für Aufsehen – diesmal allerdings mit einem lautstarken Streit statt mit Turtelauftritt. Am Mittwochmittag wurden die Rapperin und der Footballstar vor einem Café in Burtonsville, nahe Washington, D.C., von Passanten gefilmt, wie TMZ berichtet. In dem Clip ist zu sehen, wie Cardi gestikulierend und sichtlich aufgebracht auf Stefon einredet, während er mit verschränkten Armen an seinem Sportwagen lehnt und kaum eine Miene verzieht. Ein Begleiter der Musikerin versucht, sie mit einer beruhigenden Handbewegung am Arm etwas zu besänftigen. Laut einem Zeugen soll Cardi dabei deutlich den Satz "Diese Schlampe ist chaotisch" gesagt haben. Sicherheitskräfte vor Ort schirmten die Szene ab und wimmelten Fans ab, die eigentlich Autogramme ergattern wollten.

Nach Angaben von Insidern soll die Auseinandersetzung nicht nur ein kurzer Wortwechsel gewesen sein, sondern sich über mehrere Minuten hingezogen haben. Die Stimmung sei zwar hitzig, aber noch unterhalb einer großen öffentlichen Szene geblieben. Trotzdem bekamen Umstehende offenbar mit, dass es ernst wurde: Während Cardi immer wieder laut wurde, blieb Stefon äußerlich ruhig und lehnte weiter an seinem Wagen. Unklar ist, worum sich der Streit genau drehte und auf wen sich die harschen Worte der Rapperin bezogen. Klar ist nur: Für spontane Selfies oder Smalltalk mit wartenden Fans war in diesem Moment kein Platz – Security hielt die Neugierigen konsequent auf Abstand.

Der heftige Wortwechsel kommt nur wenige Tage, nachdem Cardi beim Muttertags-Wellness-Event der Diggs Deep Foundation an Stefons Seite überrascht hatte. Dort wirkten die beiden eng verbunden, begrüßten Gäste gemeinsam und präsentierten sich sehr körpernah, was nach vorangegangenen Trennungsgerüchten für neuen Gesprächsstoff gesorgt hatte. Cardi, die zwei Kinder aus der Beziehung mit ihrem Ex-Partner mit in ihr turbulentes Liebesleben bringt, war bei dem Charity-Event sichtlich gut gelaunt und suchte die Nähe des Sportlers. Stefon zeigte sich ebenfalls zugewandt und aufmerksam, als beide im Rahmen des Wohltätigkeitsevents Zeit miteinander verbrachten – ein deutlicher Kontrast zu den nun aufgetauchten Bildern ihres hitzigen Wortgefechts vor dem Café in Maryland.

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X/Kelsey Nicole Nelson Stefon Diggs und Cardi B

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Getty Images Stefon Diggs und Cardi B, Mai 2025

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Instagram / iamcardib Cardi B und Stefon Diggs im Juni 2025

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