Netflix-Reboot: Paul Walter Hauser im "Scooby-Doo"-Cast

Der Cast der geplanten Live-Action-Serie zu "Scooby-Doo" bei Netflix wächst weiter: Paul Walter Hauser (39) wurde nun als festes Ensemblemitglied für das Projekt verpflichtet. Welche Rolle der Schauspieler in der achtteiligen Serie übernehmen wird, ist bislang allerdings noch nicht bekannt. Die Hauptrollen der ikonischen Figuren stehen dagegen bereits fest: Mckenna Grace (19) wird Daphne Blake verkörpern, Tanner Hagen schlüpft in die Rolle von Shaggy Rogers, Abby Ryder Fortson spielt Velma Dinkley und Maxwell Jenkins übernimmt die Rolle von Fred Jones. Die Serie soll eine moderne Neuinterpretation der Kultmarke werden.

Die Netflix-Serie erzählt die Ursprungsgeschichte der Mystery Inc. und zeigt, wie die legendäre Truppe überhaupt zusammengefunden hat. Die Handlung spielt während eines letzten gemeinsamen Sommers im Ferienlager, in dem Shaggy und Daphne auf einen rätselhaften Fall stoßen: Ein herrenloser Doggenwelpe könnte Zeuge eines übernatürlichen Mordes geworden sein. Gemeinsam mit Velma und Freddy entwickeln sie sich zu jenem Ermittlerteam, das Fans seit Jahrzehnten kennen – allerdings mit deutlich düstereren Untertönen als in den klassischen Cartoons.

Hinter dem Projekt stehen Josh Appelbaum und Scott Rosenberg als Showrunner, die auch das Drehbuch basierend auf den Charakteren von Hanna-Barbera schrieben. Mit Greg Berlanti (53) ist zudem ein erfahrener Serienproduzent an Bord, während die Pilotfolge von Toby Haynes inszeniert wird. Mit der Serie greift Netflix auf eine der langlebigsten Marken der Popkultur zurück: Seit über 50 Jahren begeistert "Scooby-Doo" Generationen von Zuschauern und wurde bereits in zahlreichen Zeichentrickserien, Filmen und Specials adaptiert. Das Projekt wird von Midnight Radio, Berlanti Productions und Warner Bros. Television produziert.

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Getty Images Paul Walter Hauser bei der Premiere von "The Fantastic Four: First Steps" im Dorothy Chandler Pavilion

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Getty Images Mckenna Grace bei der Premiere von "Scream 7" in den Paramount Pictures Studios in Hollywood

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Getty Images Paul Walter Hauser bei der BAFTA Tea Party im Maybourne Beverly Hills, 13. Januar 2024