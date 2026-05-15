Victoria Swarovski gelassen: ESC-Kritik prallt an ihr ab

Beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contests in Wien erlebte Victoria Swarovski (32) gleich eine doppelte Aufregung: Zunächst hielten Sicherheitsmitarbeiter die Moderatorin kurzerhand am Halleneingang auf und ließen sie zunächst nicht rein. Dann sorgte ihre Moderation in sozialen Netzwerken für hitzige Diskussionen. Einige Zuschauer bezeichneten ihren Auftritt als "emotionslos", andere nannten das Duo aus Victoria und Co-Moderator Michael Ostrowski sogar "nervig". Doch auf einer Pressekonferenz am darauffolgenden Tag zeigte sich die Sängerin laut TV Movie von alldem völlig unbeeindruckt.

"Ich habe das gar nicht gesehen", erklärte die Moderatorin entspannt. Kritik gehöre für sie längst zum Fernsehalltag, wie sie gegenüber der Presse deutlich machte: "Es wird immer jemanden geben, der jammert." Auch Michael ließ durchblicken, dass ihn Kommentare aus dem Netz wenig beschäftigen. "Ich blende das aus", so der Schauspieler. Neben der Kritik gab es aber auch viel Lob – besonders Victorias englischsprachige Moderation überzeugte viele Zuschauer. Ein Kommentar machte dabei die Runde: "Victoria Swarovski moderiert auf Englisch besser als auf Deutsch bei 'Let's Dance'." Einige Fans meinten sogar, sie könnte die Show problemlos alleine tragen.

Der ESC 2026 ist für Victoria einer der größten TV-Auftritte ihrer bisherigen Karriere. Gemeinsam mit Michael begleitet sie nicht nur die Halbfinals, sondern auch das große Finale am 16. Mai durch den Abend. Für die Show musste die Moderatorin sogar kurzfristig als Host beim "Let's Dance"-Finale einspringen lassen – ihr ESC-Engagement hatte Vorrang. Bereits zuvor war die Performance der Moderatoren beim ersten Halbfinale in die Kritik geraten, als Victoria gemeinsam mit Michael und dem australischen Sänger Go-Jo die Nummer "Opposites" aufführte – ein Auftritt, der wegen seiner Klischees für reichlich Gesprächsstoff gesorgt hatte.

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Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski trägt seit einiger Zeit eine Kette mit dem Namen ihres Partners und Hundes um den Hals.

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Getty Images Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren das erste ESC-Halbfinale 2026 in der Wiener Stadthalle

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RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Moderatoren