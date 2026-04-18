Nötig: Königin Margrethe beendet nach 66 Jahren das Rauchen

Ein royaler Schlussstrich mit Signalwirkung: Dänemarks frühere Königin Margrethe (86) verzichtet ab sofort auf Zigaretten – nach ganzen 66 Jahren mit dem Glimmstängel. Die 86-Jährige hat das Ende ihrer langjährigen Gewohnheit im Zuge ihrer Genesung nach einer schweren Rückenoperation beschlossen. Bestätigt wurde der Schritt durch den Palast: "Es ist richtig, dass die Königin nicht mehr raucht", erklärte die Kommunikationschefin des dänischen Hofes gegenüber B.T. Die Nachricht sorgt in Kopenhagen und weit darüber hinaus für Aufmerksamkeit, denn die Alt-Monarchin galt als bekennende Raucherin und trug den Spitznamen "Vulkankönigin" und "Aschenbecherkönigin". Nun ist Tabak für Margrethe passé – zum Wohle der Gesundheit und mit Blick auf ihre Erholung nach dem Eingriff im Februar.

Hintergrund des Rauch-Stopps ist nach Palastangaben eine klare medizinische Notwendigkeit. Ein größerer Eingriff am Rücken verlangt dem Körper viel ab – und Rauchen erschwert Heilung und Ergebnis. Das unterstreicht auch der ehemalige Chefarzt und Rückenspezialist Tom Bendix vom Rigshospitalet: "Es gibt in Dänemark einfach Orte, an denen Raucher nicht operiert werden, weil sie schlechter abschneiden als Nichtraucher", sagte Tom. Für die Erholung nach einer Operation gilt daher: Tabak ist tabu. Bemerkenswert ist der Kurswechsel auch deshalb, weil Margrethe noch vor Kurzem gegenüber Weekendavisen sagte: "Jetzt bin ich so alt, dass es keine Rolle mehr spielt." Berichten zufolge lag ihr Konsum in intensiven Phasen bei bis zu 60 Zigaretten am Tag. Dass sie das Rauchen nun beendet, folgt somit nicht einem Stimmungswandel, sondern den strengen ärztlichen Vorgaben für eine bestmögliche Rehabilitation.

Der Verzicht berührt zudem ein Stück persönlicher Geschichte. Über Jahrzehnte prägte der Anblick der dänischen Royal mit Zigarette ihre öffentliche Aura. Privat ist Margrethe eng mit ihrer Familie verbunden, zu der auch ihre Schwester Prinzessin Benedikte (81) zählt. Im vergangenen Sommer zeigte sie sich mit Benedikte bei der Parade der Graastener Ringreitervereinigung auf Schloss Graasten. Beim Aufstehen geriet sie ohne ihren sonst genutzten Gehstock kurz ins Wanken, was viele Fans aufhorchen ließ. Mit der später folgenden Operation und dem nun bestätigten Rauch-Aus setzt die Alt-Königin in ihrem Umfeld auf Ruhe, Unterstützung und konsequente Schonung – und macht einen sehr persönlichen Schritt, der ihre Gesundheit in den Mittelpunkt stellt.

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Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im November 1999

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ActionPress / Isopix sprl Königin Margrethe von Dänemark zu Besuch im Palast in Laeken im Jahr 2002

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Getty Images Königin Margrethe von Dänemark im April 2025