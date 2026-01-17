Skurriler Modetrend: Summer Terenzis neue Frisur beeindruckt

Summer Terenzi (19) sorgt mit einer neuen Frisur für Gesprächsstoff: Die Tochter von Sarah Connor (45) hat am heutigen Freitag auf Instagram neue Fotos von sich geteilt – und darin eine haarige Überraschung präsentiert, die sofort ins Auge sticht. Zu sehen ist Summer mit einem auffälligen, kunstvoll gefärbten, animalischen Look, der stark an das Muster eines Leoparden erinnert. Gepostet hat sie die Bilder zwischen lässigen Alltagsschnappschüssen, was den Kontrast noch größer macht und die Fans neugierig zurücklässt. Wo genau die Fotos entstanden sind, verrät die Influencerin nicht, aber klar ist: Mit dem mutigen Stil-Update zieht sie die Aufmerksamkeit ihrer Community auf sich, die bereits seit Monaten ihre Looks verfolgt.

Die 19-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren eine stabile Fanbase aufgebaut. Rund einundneunzigtausend Follower begleiten Summers Mode-Experimente, Reisetage und kleine Momente aus dem Alltag. Umso überraschender wirkt die neue Frisur, die nicht nur farblich, sondern auch vom Muster her auffällt und in der Galerie zwischen Coffee-to-go, Spiegelselfie und Streetstyle besonders hervorsticht. In den Kommentaren wird der Look gefeiert. Ein Fan schreibt voller Begeisterung: "Liebe deine Haare." Konkrete Details zur Entstehung – etwa welcher Salon oder welche Technik dahintersteckt – gibt Summer in dem Post nicht.

Die 2006 geborene Summer hat sich in den letzten Jahren zunehmend einen Namen als Fashion- und Lifestyle-Influencerin gemacht. Abseits des Rampenlichts, das ihre berühmte Mutter und ihr Vater, der Musiker Marc Terenzi (47), mit sich bringen, entwickelt sie ihren ganz eigenen Stil. Ihre kreativen Looks und ihre Persönlichkeit kommen besonders bei der jüngeren Generation gut an. Zuletzt hat Summer, die kürzlich verriet, frisch gebackener Single zu sein, in einem Interview verraten, dass sie es liebt, durch Styling ihre Vielseitigkeit und Laune auszudrücken: "Mode und Frisuren geben mir die Möglichkeit, jeden Tag ein bisschen anders zu sein." Mit dem tierischen Haar-Highlight hat sie diesen Ansatz definitiv eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi im Januar 2026

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi, Januar 2026

Instagram / summerterenzi Summer Terenzi mit Mutter Sarah Connor, 2023