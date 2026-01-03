Freundin Priscilla macht Marc Terenzi süße Liebeserklärung

Marc Terenzi (47) und Priscilla DiLaura starteten das neue Jahr mit emotionalen Liebesbekundungen. In einer Instagram-Story teilte die Influencerin eine herzerwärmende Nachricht an den Sänger, in der sie ihre Gefühle und Bewunderung ausdrückte. "Mit dir ins neue Jahr zu starten, fühlt sich einfach richtig an", schrieb Priscilla und lobte Marcs Entwicklung in den vergangenen zwölf Monaten. Besonders beeindruckt zeigte sie sich von seiner neu gewonnenen Verantwortung, seinen Werten und seiner liebevollen Art. Für sie zählt der Mann, der Marc heute ist, und nicht die Schlagzeilen der Vergangenheit.

Priscilla erklärte, wie sicher und geborgen sie sich an der Seite des Musikers fühle. Mit Marc habe sie einen Partner gefunden, der nicht nur zuverlässig und fürsorglich ist, sondern dessen Worte und Taten übereinstimmen. Die beiden teilen ähnliche Werte und Zukunftsvorstellungen, was Priscilla zuversichtlich in die gemeinsame Zukunft blicken lässt. In ihrer rührenden Botschaft zeigte sie sich dankbar und bezeichnete ihren Partner als sanften Mann, der Liebe und Respekt verkörpert. "Ich freue mich auf alles, was vor uns liegt", schloss sie ihre Nachricht optimistisch.

Seit Priscilla und Marc im Juni ihre Beziehung offiziell machten, genießen sie ihre gemeinsame Zeit zwischen Berlin, Mallorca und anderen Orten. Ihr Kennenlernen im Mai hält sie als besonderen Moment in Erinnerung. Priscilla lässt ihre über 300.000 Follower regelmäßig an ihrem Glück teilhaben und gewährt private Einblicke in ihre Beziehung. Für den ehemaligen Boyband-Sänger scheint der Neuanfang mit Priscilla nicht nur beruflich, sondern vor allem privat ein voller Erfolg zu sein. Mit seiner neuen Partnerin an seiner Seite startet er offenbar mit reichlich Rückenwind ins Jahr 2026.

Imago Sänger Marc Terenzi, "Megapark"-Opening, 2025

Instagram / priscilladilaura Micro-Influencerin Priscilla DiLaura, August 2025

Joyn Marc Terenzi, "Promi Big Brother", 2025