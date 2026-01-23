Timothy Busfields Team kritisiert Eltern der Ankläger scharf

Timothy Busfield (68) steht im Mittelpunkt schwerer Vorwürfe: Der Schauspieler soll am Set der Serie "The Cleaning Lady" zwei elfjährige Zwillingsbrüder sexuell missbraucht haben. Anfang Januar stellte sich Timothy den Behörden in New Mexico, nachdem ein Haftbefehl gegen ihn erlassen worden war, und kam zunächst ohne Kaution in Gewahrsam. Wie nun aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, die Fox News Digital vorliegen, fuhr Timothys Verteidigung eine scharfe Linie: Die Anwältin Amber Fayerberg sprach von "Bühneneltern" mit einem "offensichtlichen finanziellen und rachsüchtigen Motiv" und verwies dabei auf die Vergangenheit von Ronald Rodis, einem der Elternteile, der wegen Betrugsdelikten verurteilt und später als Anwalt ausgeschlossen wurde. Laut dem Haftbefehl berichteten die elfjährigen Zwillinge, sie seien von dem Regisseur, den man am Set "Onkel Tim" nennen sollte, unangemessen berührt worden. Klinikpersonal habe Anzeichen von "Grooming" gesehen.

In von der Verteidigung vorgelegtem Polizeiaudio antworten die Kinder auf die Frage, ob der 68-Jährige ihre Intimbereiche berührt habe: "Nein." Die Staatsanwaltschaft konterte mit dem Hinweis auf eine angebliche Vorgeschichte unangemessener Annäherungen und verwies auf einen Report der Schauspielerin Claudia Christian, die behauptete, Timothy habe sie am Set von "The Strays" gegen eine Wand gedrückt. Zudem kritisierte die Anklage, er habe sich erst Tage nach dem Haftbefehl gestellt. Richter Murphy ordnete schließlich an, dass der "Thirtysomething"-Star keinen Kontakt zu Zeugen und zu Kindern unter 18 Jahren haben darf und zu allen künftigen Terminen erscheinen muss. Der nächste Gerichtstermin ist für den 4. Februar angesetzt. Ein zuvor erstelltes psychosexuelles Gutachten stufte Timothy nach Angaben der Verteidigung als "sehr geringes Risiko" ein.

Nach der Haftentlassung tauchte Timothy direkt in eine neue Welt ein. Statt karger Zelle wartete auf ihn ein Hauch von Luxus: In einer italienisch inspirierten Villa namens "Villa de Rafael" am Rande von Albuquerque verbrachte der Schauspieler seine erste Nacht in Freiheit. Das Anwesen, in dem es sechs Schlafzimmer, sieben Bäder, einen Whirlpool und eine große Bibliothek gibt, kostete laut Daily Mail für mindestens drei Nächte rund 2.000 Euro. Neben der opulenten Ausstattung sorgten eine separate Casita, eine Kuppel mit Buntglasfenstern und ein eigener Spielebereich für noch mehr Komfort. Melissa, die an seiner Seite war, wurde am frühen Morgen sogar im Pyjama gesichtet, als sie auf dem Grundstück den Müll rausbrachte – Alltag mitten im Medienrummel.

Imago Erste Anhörung von Timothy Busfield in Albuquerque, 15. Januar 2026

Getty Images Timothy Busfield bei der ABC Winter TCA Press Tour 2020 in Pasadena

Imago Mugshot von Timothy Busfield, Januar 2026

