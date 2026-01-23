Keine Übergriffe? Mitarbeiterin verteidigt Timothy Busfield

Neue Entwicklungen im Verfahren um Timothy Busfield (68): Hairstylistin Danielle Vigil, die am Set der Serie "The Cleaning Lady" tätig war, hat ihre Aussage gegenüber der Polizei in einer Erklärung korrigiert. In einer Stellungnahme gegenüber Us Weekly betonte sie, dass sie nie unprofessionelles, unangemessenes oder sexuelles Verhalten zwischen Busfield und den minderjährigen Zwillingsdarstellern beobachtet habe. Sie fühlte sich missverstanden und erklärte, ihre ursprünglichen Worte seien aus dem Zusammenhang gerissen und im offiziellen Polizeibericht falsch dargestellt worden.

In dem Statement erklärte sie: "Der Ermittler hat in seinem Bericht über meine Befragung nicht erwähnt, dass ich erklärte, Timothy Busfield nie dabei gesehen zu haben, wie er entweder [Zwilling 1] oder [Zwilling 2] unangemessen berührte, dass ich keinen unangemessenen oder sexuellen Unterton in Bezug auf den von mir im Trailer beschriebenen Vorfall wahrgenommen habe und dass er fälschlicherweise den Eindruck erweckte, ich hätte persönlich gedacht, Timothy Busfield sei 'gruselig'." Weiter erklärte sie: "Ich glaube, dass Teile meiner Aussagen später ohne den vollständigen Kontext wiedergegeben wurden, in dem sie gemacht wurden, und ich gebe diese Erklärung ab, damit meine Worte und mein Wissen korrekt verstanden werden."

Auch Timothy selbst hatte die Vorwürfe vehement zurückgewiesen. Der Regisseur bestritt bei einer polizeilichen Befragung laut TMZ jedes Fehlverhalten. Er äußerte die Vermutung, dass die Mutter der beiden Jungen einen "Racheplan" gegen ihn verfolge. Ihrer Aussage nach sei sie verärgert gewesen, weil ihre Söhne nicht für eine weitere Staffel der Serie ausgewählt wurden. Laut den Ermittlungsdokumenten spielte zudem ein Hinweis von Hauptdarstellerin Elodie Yung eine Rolle: Sie erzählte Timothy, dass die Mutter angekündigt habe, sich "rächen" zu wollen, nachdem die Kinder ausgetauscht wurden. Die Produktion hatte die beiden Jungen offenbar durch einen anderen Darsteller ersetzt. Kurz nach diesem Vorfall meldete sich die Mutter mit ihrer Beschwerde bei Warner Bros., woraufhin das Studio eine externe Untersuchung einleitete.

Getty Images Timothy Busfield, Januar 2026

Imago Timothy Busfield schaut ernst

Imago Bei einer Videoanhörung in Albuquerque: Timothy Busfield im Gerichtssaal in Haftkleidung

