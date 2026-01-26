Im Skandal: Melissa Gilbert spricht von "unerwartetem Sturm"

Melissa Gilbert (61) macht eine herausfordernde Zeit durch. Ihr Ehemann Timothy Busfield (68) steht derzeit wegen mutmaßlichen Kindesmissbrauchs zweier 11-jähriger Zwillinge unter Anklage. In einem über ihre Plattform Modern Prairie veröffentlichten Statement bedankte sich Melissa bei ihren Fans für die Unterstützung in einer Zeit, die sie als "außerordentlich schwierig" bezeichnete. "Ich sende euch all meine Liebe und meinen Dank in dieser herausfordernden Phase", schrieb die Schauspielerin, die seit 2013 mit Timothy verheiratet ist, und fügte hinzu, sie wolle sich nun behutsam wieder in die Öffentlichkeit zurückbewegen.

In ihrer Stellungnahme beschreibt Melissa die vergangenen Wochen als Phase großer Belastung. Sie schreibe ihre Zeilen in einer Zeit, in der nicht nur sie und Timothy, sondern "so viele von uns" eine kollektive Schwere spüren würden. Den Skandal rund um die Anschuldigungen bezeichnet die 61-Jährige als "unerwarteten Sturm", der das Leben zusätzlich durcheinanderwirbele und schnell "wie ein bisschen zu viel" wirken könne. Zugleich erinnert sie daran, wie wichtig es sei, langsamer zu werden, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und sich bewusste Pausen vom dauernden Nachrichtenrauschen zu gönnen.

Schon kurz nach der Festnahme des "The West Wing"-Stars stellte Melissa öffentlich klar, dass sie in dieser schweren Zeit an der Seite ihres Mannes steht und darum bittet, die Privatsphäre der Familie zu respektieren. Über ihre Sprecherin Ame Van Iden ließ sie mitteilen, dass sie der Bitte von Timothys Anwälten folge und während des laufenden Verfahrens keine weiteren öffentlichen Stellungnahmen abgeben werde. Wie People berichtete, habe ihre Priorität damals darin gelegen, die Familie zu unterstützen und durch die Krise zu begleiten.

Getty Images Melissa Gilbert, Juni 2023

Getty Images Melissa Gilbert und Timothy Busfield beim Fototermin "Busfiled/Gilbert"

