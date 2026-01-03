In festen Händen? Shawn Mendes wurde beim Knutschen erwischt

Shawn Mendes (27) und Bruna Marquezine (30) liefern zum Jahresbeginn heiße Urlaubsbilder. Der Sänger und die brasilianische Schauspielerin wurden vor der Küste von Alagoas im Ozean beim Knutschen erwischt – das zeigen Schnappschüsse, die TMZ vorliegen. Im glasklaren Wasser lehnten sie eng aneinander, Augen geschlossen, Lippen fest aufeinander, Hände ganz nah – ein Auftritt, der keinen Zweifel an ihrer Nähe lässt. Gesichtet wurden die beiden am Nachmittag, als sie gemeinsam im seichten Meer trieben und sichtlich den Moment genossen. Der Ort: ein Strandabschnitt im nordöstlichen Brasilien, die Begleitung: nur die Wellen – und einige staunende Beobachter am Ufer. So starten Shawn und Bruna Hand in Hand ins Jahr 2026 und lassen ihre Zuneigung offen auflodern.

Der heiße Strandmoment ist kein Einzelfall: Schon vor einigen Wochen wurden Shawn und Bruna gemeinsam an einem Flughafen in Brasilien gesichtet, wo sie Seite an Seite durch die Ankunftshalle liefen. Kurz darauf tauchten Fotos von einem gemeinsamen Dinner in einem Restaurant in Rio de Janeiro auf, bei dem Bruna in einem knappen schwarzen Kleid alle Blicke auf sich zog, während Shawn sich in schwarzem Shirt und Jeans eher zurückhaltend gab. Seitdem sollen die beiden viel unterwegs sein und immer wieder zusammen gesichtet werden. Nun zeigen die Aufnahmen aus Alagoas, dass ihre Verbindung den Jahreswechsel offenbar unbeschadet überstanden hat und sich die Vertrautheit eher noch intensiviert. Wer die Szene im Wasser betrachtet, bekommt den Eindruck, dass für die beiden gerade jeder Tag ein persönlicher "Summer of Love" ist.

Hinter Shawn liegt ein bewegtes Liebesjahr. Die Freundschaft und damalige Beziehung zu Camila Cabello (28) sind in der Vergangenheit immer wieder Thema gewesen. Im Gespräch mit Apple Music 1 gab der Sänger damals ganz offen zu: "Wir standen uns in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich nahe, aber wir kennen einander einfach gut." Die Zeit mit der Musikerin habe ihn trotzdem geprägt, wie Shawn betonte: "Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, wir kennen das Herz des jeweils anderen in- und auswendig. Wenn der ganze Trubel und Lärm vorbei ist, können wir ziemlich leicht den Bullshit des anderen durchschauen."

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Getty Images Bruna Marquezine, Oktober 2025

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes bei der Met Gala, September 2021