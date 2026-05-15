Victoria Swarovski und Mark sollen nach dem ESC heiraten

Während Victoria Swarovski (32) derzeit noch als Moderatorin beim Eurovision Song Contest in Österreich im Rampenlicht steht, soll hinter den Kulissen bereits ein noch viel persönlicheres Ereignis in vollem Gange sein: Laut einem Insider von oe24 planen die Sängerin und ihr Partner Mark Mateschitz (34), der Erbe des Red-Bull-Imperiums, nach dem ESC zu heiraten. Die Einladungen sollen demnach bereits verschickt worden sein.

Geplant ist nach Angaben des Insiders eine standesamtliche Trauung im kleinen Rahmen – fernab von Kameras und großem Medienrummel. Wo genau und an welchem genauen Datum die Zeremonie stattfinden soll, ist bisher streng geheim. Gerüchten zufolge bewegt sich die Suche nach dem Ort für das intime Fest in den gehobenen Kreisen zwischen Salzburg und Kitzbühel. Das Paar selbst hat sich bisher zu den Hochzeitsplänen nicht öffentlich geäußert.

Victoria und Mark sind seit dem Frühling 2023 ein Paar. Öffentlich bekannt wurde die Beziehung durch ein gemeinsames Foto auf Instagram am Ostersonntag jenes Jahres, das die beiden vor einer Bergkulisse zeigte. Zuvor war Victoria von 2017 bis Anfang 2023 mit Werner Mürz verheiratet. Seit dem öffentlichen Liebes-Outing tauchten die beiden immer wieder gemeinsam bei Sportevents und anderen Anlässen auf. Hartnäckige Gerüchte über eine Verlobung hatten das Paar bereits länger begleitet, doch weder Victoria noch Mark kommentierten diese je öffentlich.

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Instagram / victoriaswarovski Victoria Swarovski und Mark Mateschitz bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien

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Getty Images Victoria Swarovski bei der zweiten Generalprobe des ESC-Halbfinales 1 in der Wiener Stadthalle, Mai 2026

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Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, Liebespaar