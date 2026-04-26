Mit Baby im Arm: Chelsy Davy teilt private Familienmomente

Nur selten teilt Chelsy Davy (40) private Momente aus ihrem Familienalltag. Jetzt macht die Ex von Prinz Harry (41) eine Ausnahme – und postet sogar Bilder ihres neugeborenen Babys. Anlass ist der Hochzeitstag mit ihrem Mann Sam Cutmore-Scott. "Vier Jahre, drei Kinder, zwei sehr müde Menschen. Alles Gute zum Jahrestag", schreibt Chelsy unter den Instagram-Post. Neben einem Bild, das ihre Hand mitsamt Verlobungsring am Arm ihres Partners zeigt, ist auch ein Foto dabei, das ihre beiden großen Kinder zeigt, die das Baby im Arm halten. Auf Foto Nummer drei schlummert das Nesthäkchen friedlich in Papas Armen, der ebenfalls tief im Land der Träume ist.

Die Geburt ihrer Kinder verkündete Chelsy in der Vergangenheit nie direkt nach der Entbindung. Bei ihrem jüngsten Familienzuwachs meldete die Unternehmerin sich vergangenen Monat rund eine Woche später. "Dieses Jahr fühlt sich für mich besonders bedeutungsvoll an, da wir unseren kleinen Jungen Finn willkommen heißen, der letzte Woche zur Welt kam", erzählte sie ihrer Community. Dazu gab es süße Aufnahmen, die sie mit Baby und ihren beiden großen Kindern zeigten. Den Beitrag teilte sie anlässlich des Muttertages und lobte daher auch noch einmal die Stärke von Müttern: "Die Rückkehr zu diesen verschwommenen Neugeborenentagen war eine wundervolle Erinnerung daran, wie bemerkenswert Mütter sind – und an die vielen Wege, auf denen wir alle Familie, Arbeit und alles dazwischen ausbalancieren."

Neben ihren Kindern führt Chelsy auch erfolgreich ihr Schmucklabel Aya. Der Balanceakt zwischen Job und Familie ist nicht immer leicht, aber es sei nun mal der Weg, den sie selbst wählte, erklärt die 40-Jährige in dem Post. Immerhin verbindet ihre Marke Chelsy auch bis heute noch mit der Königsfamilie. Nach dem Liebes-Aus mit Prinz Harry 2011 scheint sie nach wie vor ein gutes Verhältnis zu den Royals zu haben. Zumindest fiel an Weihnachten 2024 auf, dass Prinzessin Charlotte (10) beim Gottesdienst in Sandringham eine Kette aus Chelsys Kollektion trug. Das Schmuckstück soll laut Mail on Sunday einen Wert von rund 1.800 Euro haben.

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Instagram / chelsydavy Chelsy Davy, Januar 2025

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Instagram / chelsydavy Chelsy Davys Ehemann Sam Cutmore-Scott mit ihrem Baby

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Instagram / chelsydavy Chelsy Davy mit ihrem Mann Sam Cutmore-Scott und ihren beiden Kindern