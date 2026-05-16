Kourtney Kardashian & Travis Barker feiern 4. Hochzeitstag

Kourtney Kardashian (47) und Travis Barker (50) feiern am 15. Mai ihren vierten Hochzeitstag. Zu diesem Anlass blickt das People Magazine jetzt auf ihre gemeinsame Zeit zurück und lässt ihre Bilderbuch-Romanze Revue passieren. Die Reise des Paares reicht vom ersten offiziellen Pärchenpost am Valentinstag 2021 über gemeinsame Reisen mit ihren Kindern bis hin zur Hochzeit. Eine Quelle verriet gegenüber dem Magazin: "Kourtney scheint immer noch sehr glücklich mit Travis zu sein. Er ist sehr vernarrt in sie, macht ihr ständig Komplimente und schenkt ihr Aufmerksamkeit."

Eigentlich haben sich die Reality-Ikone und der Blink182-Schlagzeuger sogar dreimal das Jawort gegeben. Wie das People Magazine berichtet, heirateten sie zunächst am 4. April 2022 in Las Vegas, allerdings noch ohne offizielle Heiratsurkunde. Am 15. Mai desselben Jahres folgte eine kleine, rechtlich gültige Zeremonie in Santa Barbara, Kalifornien. Und damit nicht genug: Kurz darauf feierte das Paar eine prunkvolle Hochzeitsfeier in Portofino, die später auch in ihrem Hulu-Special "Til Death Do Us Part Kourtney & Travis" zu sehen war. "Kannst du glauben, dass wir dreimal geheiratet haben?", fragte Kourtney darin. Travis antwortete schlagfertig: "Das ist, als müsste man sich für ein Kind entscheiden. Ich kann mich einfach nicht für das beste entscheiden!"

Kourtney und Travis waren viele Jahre miteinander befreundet, bevor sich daraus schließlich Liebe entwickelte. Seitdem zeigen die beiden ihre Zuneigung immer wieder ganz offen und teilen regelmäßig intime Momente in den sozialen Medien. Im November 2023 wurde ihr Familienglück dann mit Sohn Rocky perfekt. Wie verliebt die beiden bis heute sind, zeigte Travis zuletzt zum Geburtstag seiner Frau auf Instagram: "Ich liebe dich für immer und ewig. Danke, dass du so eine tolle Frau, eine unglaubliche Ehefrau und die beste Mutter unserer Kinder bist", schrieb er und ergänzte: "Ich bin so dankbar, dieses Leben mit dir verbringen zu dürfen."

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Getty Images Kourtney Kardashian und ihr Mann Travis Barker, 2022

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Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian bei ihrer standesamtlichen Trauung, 2022

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Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Travis Barker und Baby Rocky im September 2025