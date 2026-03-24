Lacher bei Vegas-Konzert: JLo stichelt gegen Ex Ben Affleck

Frecher Auftritt von Jennifer Lopez (56) in Las Vegas: Bei einem ihrer Konzerte im The Colosseum at Caesars Palace holte die Sängerin spontan einen Fan auf die Bühne. Als der Mann sich nähert, witzelt sie: "Oh ja, schaut euch diesen Typen an, wir nehmen ihm alles ab, was er hat." Dann will sie seinen Namen wissen. "Ben", antwortet er – worauf Jennifer hörbar stöhnt, ein lautes "Ugh" ausstößt und losprustet. Das Publikum lacht, die Szene landet als Clip im Netz; Daily Mail berichtet über die Begegnung. Mitten in ihrer ausverkauften Show, vor Tausenden Fans in der Spielermetropole, liefert sie damit eine Pointe, die sofort Gesprächsstoff bietet.

Diese freche Aktion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Jennifers Privatleben weiter im Fokus steht. Die Künstlerin hatte im August 2024 die Scheidung von Ben Affleck (53) eingereicht – ausgerechnet am zweiten Hochzeitstag der beiden. Schon zuvor war monatelang über eine Krise spekuliert worden. In Interviews betonte Jennifer zuletzt, wie wohl sie sich als Single fühlt. "Nein! Nein, tu ich nicht! Um Himmels willen, ich will nichts ruinieren", antwortete sie in der Show "Nightline" auf die Frage, ob sie wieder fleißig datet. "Es ist so schön gerade! Ich bin so glücklich! Es ist das Beste. Ich fühle mich wirklich gut", beteuerte sie weiter und räumte ein: "Als ich jünger war, hatte ich immer große Angst, alleine zu sein."

Jennifer und Ben hatten ihre Liebe während der Coronapandemie neu entfacht. Nach dem Ehe-Aus zog sich die Musikerin jedoch spürbar zurück. "Ich musste alles stoppen und habe mir ein Jahr Pause genommen. Ich habe Touren abgesagt und einfach beschlossen, zu Hause zu bleiben und mich dem zu stellen, was passiert war, ohne davor wegzulaufen – weder durch Arbeit, noch durch eine andere Person, durch gar nichts", erklärte sie in der Show weiter. Inzwischen beschreibt sich die Sängerin gelassener: "Ich bin in meiner Happy-Ära! Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich frei, ich bin auf mich gestellt. Das fühlt sich richtig gut an." Sie habe inzwischen gelernt, sich selbst mehr zu vertrauen und milder mit sich zu sein – eine neue innere Stärke, die sie nun offenbar auch mit Humor auf der Bühne zeigt, wenn ein Fan in Las Vegas zufällig denselben Namen trägt wie ihr berühmter Ex.

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Getty Images Jennifer Lopez bei einem Auftritt, 2025

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

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Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2023