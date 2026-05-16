Carmen Geiss ermunterte Ralf Schumacher zum Coming-out

Manchmal braucht es im Leben einfach eine gute Freundin, die einem im richtigen Moment den entscheidenden Schubs gibt: Für Ralf Schumacher (50) und seinen Partner Étienne Bousquet-Cassagne übernahm diese Rolle keine Geringere als Reality-Ikone Carmen Geiss (61), die einen gemütlichen Urlaubstag in Saint-Tropez für das Paar zum absoluten Wendepunkt machte. Nach entspannten Stunden am Meer saßen Ralf und Étienne abends noch auf einen Drink bei Carmen und Robert Geiss (62) auf der Terrasse. Genau dort packte die Blondine das Thema Outing schließlich resolut an. Sie schnappte sich Ralf, zeigte auf sein Handy und redete ihm gut zu: "Du musst das jetzt posten!", soll sie laut Bunte geraunt haben. Und Ralf hörte auf sie. Er drückte auf "Senden" und teilte das legendäre Bootsfoto von sich und Étienne im Sonnenuntergang – sein offizielles Coming-out, das Ralfs Leben für immer verändern sollte.

In der emotionalen Sky-Doku über das Paar erinnert sich Étienne mit einem Lächeln an diesen magischen Moment in der Geiss-Villa. Carmen fackelte damals nicht lange und ermutigte Ralf mit eindringlichen Worten. Das Ergebnis war eine Liebeserklärung, die die Herzen von Ralfs Fans kollektiv zum Schmelzen brachte. Obwohl der Ex-Rennfahrer zu diesem Zeitpunkt nur rund 325.000 Follower hatte, likten weit über eine halbe Million Menschen das romantische Bild. Sogar Ralfs Sohn David wurde von dem plötzlichen Posting völlig überrascht – er wusste im Vorfeld von absolut nichts, stand aber sofort felsenfest hinter seinem Vater.

Diese tiefe Vater-Sohn-Liebe gipfelt nun im nächsten ganz großen Meilenstein: Wenn Ralf und sein Étienne im Juni in Saint-Tropez vor den Altar treten, wird Sohn David stolz als Trauzeuge an der Seite seines Papas stehen. Das ist eine besonders rührende Geste, denn bei Ralfs erster Hochzeit mit Cora Schumacher (49) hatte diese wichtige Rolle noch sein Bruder Michael inne, der seit seinem schweren Skiunfall 2013 komplett zurückgezogen lebt. Für Ralf und Étienne, die mittlerweile nicht nur ihr Leben, sondern auch ihren Job teilen, schließt sich damit an der Côte d’Azur ein wunderschöner Kreis. Und Carmen darf sich freuen, denn ohne ihren sanften Schubs am Strand gäbe es diese Traumhochzeit im Sommer vielleicht gar nicht.

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Instagram / carmengeiss Ralf Schumacher, Carmen Geiss und Étienne Bousquet-Cassagne im März 2025

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Instagram / etienne_bousquet Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne

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Instagram / ralfschumacher_rsc David mit seinem Vater Ralf Schumacher, Oktober 2025