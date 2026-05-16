Harris Dickinson heiratet wohl heimlich Sängerin Rose Gray

Großer Schritt für Harris Dickinson (29): Der britische Schauspieler soll seine Freundin, die Sängerin Rose Gray, heimlich geheiratet haben. Laut The Sun gaben sich die beiden am Mittwoch im Islington Town Hall das Ja-Wort – und das nur wenige Tage bevor offiziell die Castings für die Nachfolge von James Bond starten. Die Zeremonie soll bewusst klein und privat gehalten worden sein. Eine Quelle verriet gegenüber dem Newsportal: "Die Zeremonie von Harris und Rose war ganz typisch Harris und Rose: cool, entspannt, dezent und voller Liebe." Weiter hieß es: "Sie sind überhaupt nicht protzig, obwohl sie eines der angesagtesten Paare der Stadt sind und zu allen besten Partys eingeladen werden. Das war nur für sie, für niemand sonst."

Während in der Filmwelt derzeit gespannt verfolgt wird, wer künftig in die Rolle des legendären Geheimagenten schlüpfen wird, sorgt Harris damit nun auch privat für Schlagzeilen. Amazon MGM Studios hatte erst vor wenigen Tagen via Instagram bestätigt, dass die Suche nach dem neuen 007-Darsteller offiziell startet. In einem Statement erklärte das Studio außerdem: "Zwar planen wir keine Hinweise während des Castings zu geben, doch wir freuen uns, schon bald mehr Neuigkeiten mit 007-Fans zu teilen, wenn es soweit ist." Harris gilt dabei als einer der vielversprechendsten Kandidaten. Parallel arbeitet der 29-Jährige bereits am nächsten großen Karriereprojekt: In den kommenden Beatles-Biopics von Sam Mendes (60) wird er John Lennon (†40) verkörpern.

Schon zuvor hatte es Berichte gegeben, dass Harris seiner langjährigen Partnerin einen Antrag gemacht haben soll. Ein Insider erklärte gegenüber The Sun: "Harris ist schon seit vielen Jahren mit Rose zusammen. Für alle, die sie kennen, war es eine Frage des Wann, nicht des Ob, dass sie sich verloben würden. Er hat ihr vor einiger Zeit den Antrag gemacht und beide sind überglücklich." Offiziell bestätigt wurde die Verlobung zwar nie, doch Fans bemerkten auf aktuellen Instagram-Bildern von Rose einen auffälligen Diamantring. Kennengelernt hatten sich die beiden bereits während ihrer Schulzeit. Trotz ihrer erfolgreichen Karrieren hielten sie ihre Beziehung stets weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

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Getty Images Rose Gray und Harris Dickinson bei der UK-Premiere von "Urchin", September 2025

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Getty Images Rose Gray und Harris Dickinson im März 2018