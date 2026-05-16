Tom Kaulitz plant wohl ein spektakuläres TV-Comeback zur WM

Für Tom Kaulitz (36) läuft es im TV-Bereich derzeit richtig gut: Nachdem bereits bekannt geworden war, dass er gemeinsam mit seinem Bruder Bill Kaulitz (36) die Nachfolge von Thomas Gottschalk (75) bei Wetten, dass..? antreten soll, scheint sich hinter den Kulissen schon das nächste große Projekt abzuzeichnen. Wie Bild exklusiv aus Unternehmenskreisen erfahren haben will, gibt es einen geheimen Plan rund um die Fußball-Weltmeisterschaft, die im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet – und der Tokio Hotel-Star soll mittendrin sein.

Laut dem Bericht soll Tom bei den WM-Übertragungen von Magenta TV als prominenter Fußball-Fan und Gast-Stimme zum Einsatz kommen. Dabei soll er nicht nur im Studio, sondern auch direkt in den Stadien auftreten – unter anderem offenbar beim Eröffnungsspiel in Houston. Nach aktuellem Stand sei er für rund zehn Spiele eingeplant, nicht für das gesamte Turnier. An seiner Seite sollen laut dem Blatt bekannte Gesichter wie Jürgen Klopp (58), Thomas Müller (36) und Mats Hummels (37) stehen, moderiert von Johannes B Kerner (61). Der Gedanke hinter dem Einsatz des Musikers: Mit ihm erhofft man sich offenbar zusätzliche Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und bei jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern abseits der klassischen Fußball-Zielgruppe. Eine Anfrage von Bild ließ die Telekom unbeantwortet.

Tom ist seit Jahren bekennender Fußball-Fan und verfolgt regelmäßig Spiele des FC Bayern München – auch vor Ort im Stadion. Privat ist der Musiker seit 2019 mit Model Heidi Klum (52) verheiratet. Beruflich sind er und sein Zwillingsbruder Bill derzeit noch mit ihrer Band Tokio Hotel auf Europatournee. Ihr geplantes Comeback bei "Wetten, dass..?" ist für den 5. Dezember angesetzt – die Sendung soll nach drei Jahren Pause mit den Kaulitz-Brüdern als neuen Gastgebern zurückkehren.

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Imago Tom Kaulitz, Juni 2025

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Getty Images Johannes B. Kerner beim 55. Ball des Sports in der Festhalle Frankfurt

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz beim Special Screening der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" Staffel 2 im Delphi Filmpalast, Berlin