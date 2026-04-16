Vogue Williams und Spencer erwarten ihren vierten Nachwuchs

Freudige Neuigkeiten von Vogue Williams (40) und Spencer Matthews (37): Das britische Promi-Paar, welches zuletzt Ehekrisen-Gerüchten trotzte, erwartet ein weiteres Baby, wie sie mit neuen Fotos am Strand auf Instagram bestätigen! Die TV-Persönlichkeit gab jetzt öffentlich bekannt, dass sie zum vierten Mal schwanger ist. Damit wächst die Familie der beiden Realitystars erneut – und Fans im Netz überhäuften das Paar nach der Bekanntmachung mit Glückwünschen und herzlichen Kommentaren.

Weitere Details zur Schwangerschaft teilten die beiden zunächst nicht mit. Informationen wie ein möglicher Geburtstermin oder ob sie das Geschlecht ihres Babys kennen, blieben vorerst privat. Für Vogue und Spencer ist es nach Theodore, Otto und Gigi das vierte gemeinsame Kind. Das Paar ist seit 2018 verheiratet und hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich seine Familie vergrößert. Beide sind seit Jahren feste Größen im britischen Reality-Kosmos, wo sie sich eine loyale Community aufgebaut haben.

Erst vor zwei Monaten überraschte Vogue im Podcast "My Therapist Ghosted Me" mit einem ganz privaten Rückblick auf den Heiratsantrag. Ausgerechnet nach einer Vorstellung von König der Löwen im Londoner West End soll Spencer im Januar 2018 auf die Knie gegangen sein. Doch die Moderatorin gestand dabei auch, wie unwohl sie sich in diesem Moment fühlte: "Ich habe es gehasst, die Leute nach einer Show zu treffen, weil ich einfach das Gefühl habe, wirklich in ihren Raum einzudringen." Für Vogue war das Ganze also eher Stress als Glamour.

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer, April 2026

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kids

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Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews bei den EE Bafta Film Awards 2026 in der Royal Festival Hall, London

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