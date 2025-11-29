Vogue Williams plant zweite Hochzeit mit Spencer Matthews

Vogue Williams (40), derzeit Teilnehmerin der Show "I'm A Celebrity", hat eine besondere Ankündigung gemacht. Die Moderatorin plant, ihr Ehegelübde mit Ehemann Spencer Matthews (37) zu erneuern. In ihrem gemeinsamen Podcast mit ihrer Schwester "Vogue & Amber" erklärte sie: "Ich sage euch, wenn ich wieder heirate, was ich zusammen mit Spencer tun werde, dann machen wir das wahrscheinlich einfach zu Hause." Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, möchte das Ereignis mit einem großen Fest zum zehnjährigen Hochzeitstag feiern. Ihre Hochzeit vor sieben Jahren fand in kleinem Rahmen auf einem schottischen Familienanwesen statt.

In den letzten Jahren hatten Gerüchte über eine mögliche Beziehungskrise das Paar verfolgt, nicht zuletzt, weil Spencer ihre fünfte Hochzeitstagsfeier im Jahr 2023 öffentlich nicht kommentierte. Vogue erklärte jedoch in einem Interview mit The Sun, dass solche Gerüchte unbegründet seien. "Unser Verhältnis ist stark und wir haben eine großartige Zeit", stellte sie klar. Spencer selbst brachte auf Social Media seine Gefühle zum Ausdruck, während Vogue sich in der australischen Wildnis durchschlägt: "Es ist verrückt, wie sehr man jemanden vermissen kann, mit dem man jeden Tag gesprochen hat. Das gerade ist die längste Zeit, in der wir nicht miteinander gesprochen haben."

Im Familienalltag setzen beide auf Verlässlichkeit, klare Routinen und viel Humor. Freunde beschreiben das Paar als gesellig und heimatverbunden, weshalb die "Zuhause-Trauung" beinahe folgerichtig wirkt. Vogue liebt es, Anlässe mit den Liebsten zu feiern, während Spencer seine Gefühle inzwischen offen teilt und Nähe gerne öffentlich bekennt – nicht mit großen Gesten, sondern mit kleinen, persönlichen Momenten, die für beide zählen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vogue Williams und Spencer Matthews im Jahr 2017 in London

Anzeige Anzeige

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews, August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews