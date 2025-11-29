Vor Liebesgeschichte: Vogue Williams gab Spencer einen Korb

Vogue Williams (40) hat kürzlich die frühen Tage ihrer Beziehung zu Spencer Matthews (37) Revue passieren lassen. In ihrer Autobiografie "Big Mouth" gesteht die Moderatorin laut Mirror, dass sie den Realitystar 2017 bei den Dreharbeiten zu "The Jump" kennenlernte. Direkt nach ihrer ersten Begegnung machte der 37-Jährige ihr Avancen und schlug Drinks vor, doch die TV-Bekanntheit lehnte höflich ab. Er war hartnäckig, bekam schließlich ihre Nummer und schlug später einen gemeinsamen Abend mit Freunden vor, doch auch da blieb es bei einem Nein. Erst in Österreich, wo die Show gedreht wurde, kamen sich die beiden näher.

Aus dem harmlosen Flirten wurde mehr, als sie während der Dreharbeiten immer wieder Zeit miteinander verbrachten. Die "I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!"-Teilnehmerin erinnert sich an die lustige Situation, als ihre Schwester zu Besuch kam und direkt ahnte, dass zwischen ihr und dem TV-Star etwas lief – schließlich hatte die 40-Jährige heimlich in seinem Zimmer geschlafen, während ihre Schwester ihr eigenes belegte. Leider erlitt Vogue während des Trainings einen Kreuzbandriss und musste ihre Teilnahme an der Show abbrechen. Trotz des Rückschlags entstand eine innige Beziehung: Im Januar 2018 hielt Spencer um ihre Hand an, die Hochzeit folgte im Juni desselben Jahres. Heute hat das Paar drei Kinder – Theodore, Gigi und Otto.

Zuletzt sorgten in den Medien Gerüchte über eine angebliche Krise in der Ehe des Paares für Aufsehen. Besonders in den sozialen Netzwerken und im eigenen Podcast betonte die Moderatorin damals jedoch klar, dass an den Spekulationen um eine Trennung nichts dran sei. "Mit großem Bedauern muss ich mitteilen, dass Spen und ich nicht Schluss machen", schrieb Vogue unter ein Video auf Instagram. Die Schlagzeilen seien nicht nur für sie und den Realitystar unangenehm gewesen, sondern vor allem auch wegen der Kinder, für die solche Gerüchte besonders belastend sein können.

Getty Images Vogue Williams mit ihrem Mann Spencer Matthews

Instagram / voguewilliams Vogue Williams und Spencer Matthews mit ihren Kindern, Dezember 2023

Instagram / spencermatthews Vogue Williams und Spencer Matthews im Mai 2023