Sind Andrej Mangold und Annika eher Team Boy oder Team Girl?

Andrej Mangold (39) und Annika Jung erwarten ihr erstes gemeinsames Baby – und die Vorfreude auf den Nachwuchs ist riesig. Im Interview mit Promiflash verriet das Paar nun, ob es eine Präferenz für das Geschlecht ihres Kindes hat. "Eigentlich haben wir da gar keine Präferenz", erklärt Andrej. Dennoch hat Annika von Anfang an ein bestimmtes Gefühl. "Annika sagt allerdings seit Tag eins, dass sie irgendwie das Gefühl hat, es könnte ein Junge sein. Sie ist sich da erstaunlich sicher", berichtet der werdende Papa. Beide betonen jedoch, dass ihnen das Geschlecht letztlich völlig egal sei – Hauptsache, das Kind kommt gesund zur Welt.

Die Spannung steigt dennoch: Auf den Moment, in dem sie endlich erfahren, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen erwarten, freuen sich Andrej und Annika schon jetzt enorm. "Natürlich sind wir total gespannt auf den Moment, wenn wir erfahren, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird", gibt der ehemalige Bachelor im Gespräch mit Promiflash zu. Doch egal, welches Geschlecht ihr Baby haben wird – die Vorfreude ist bei beiden gleichermaßen groß. "Aber ob kleine Prinzessin oder kleiner Prinz – wir freuen uns einfach riesig auf unser Baby", schwärmt Andrej.

Besonders emotional war auch der Moment, als Annika den Verdacht auf eine Schwangerschaft hatte. Obwohl sie zunächst alleine etwas ahnte, wartete sie, bis Andrej von einer Auslandsreise zurück war. "Sie hat ganz bewusst auf mich gewartet, bis ich wieder zurück bin, weil sie wollte, dass wir diesen besonderen Moment gemeinsam erleben. Das fand ich unglaublich schön und es bedeutet mir sehr viel", blickte Andrej im Gespräch mit Promiflash zurück. Erst als sie wieder vereint waren, machten die beiden gemeinsam gleich zwei Schwangerschaftstests – beide fielen positiv aus.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026