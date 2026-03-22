Sohn oder Tochter? Das erwarten Andrej Mangold und Annika

Andrej Mangold (39) und Annika Jung könnten kaum glücklicher sein: Das Paar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs. Nun haben sie auch endlich erfahren, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Bei einer fröhlichen Gender-Reveal-Party, die sie auf Instagram in einem Video dokumentierten, kam der große Moment: Ein riesiger schwarzer Ballon wurde gemeinsam platzen gelassen, und unter Jubel und Gelächter regnete es blaue Konfettischnipsel auf die beiden herab – ein klarer Hinweis darauf, dass sie einen Jungen erwarten. Überglücklich fielen sich die werdenden Eltern in die Arme und küssten sich überschwänglich vor laufender Kamera.

Zu dem Clip, der den emotionalen Augenblick festhält, schrieben der ehemalige Bachelor und seine Verlobte: "Jetzt wissen wir es endlich. Na wer von euch lag richtig? Jetzt brauchen wir noch einen schönen Namen. Sind auf eure Vorschläge gespannt." Zuvor hatte das Paar seine Community bereits mit durch die Schwangerschaft genommen und immer wieder Einblicke in die Vorfreude auf den Nachwuchs gegeben. Für die Gender-Reveal-Party hatten die beiden sichtlich alles vorbereitet: Der Ballon war liebevoll in Szene gesetzt, im Hintergrund war festliche Deko zu sehen, und auch Annika strahlte in einem engen Kleid, das ihren Babybauch betonte. Die Fans überhäuften das Video innerhalb kürzester Zeit mit Glückwünschen und Namensideen.

Schon vor Kurzem hatten Andrej und Annika erzählt, dass sie sich intensiv Gedanken über mögliche Vornamen machen. Damals verrieten die beiden gegenüber Promiflash: "Wir haben jeweils einen kleinen Favoritenkreis, aber final festgelegt haben wir uns noch nicht." Durch das nun enthüllte Geschlecht können die beiden ihre Auswahl weiter eingrenzen und sich ganz auf einen Jungennamen konzentrieren. Abseits der Namenssuche genießen der frühere Sportler und die Influencerin die gemeinsame Schwangerschaftszeit. Im Netz zeigen sie immer wieder Momente aus ihrem Alltag zu zweit, der bald zu dritt sein wird.

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jungs Schwangerschaftsverkündung

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Anika Jung erwarten einen Jungen

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Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung im März 2026

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