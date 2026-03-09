So bereiten sich Andrej Mangold und Annika auf Geburt vor

Andrej Mangold (39) und Annika Jung erwarten aktuell ihr erstes gemeinsames Kind – und bereiten sich intensiv auf die bevorstehende Geburt und das neue Leben zu dritt vor. Im Interview mit Promiflash verraten die werdenden Eltern jetzt, wie sie mit der aufregenden Zeit umgehen. "Wir sprechen viel mit unserem Frauenarzt, mit unseren Eltern und auch mit Freunden, die bereits Kinder haben. Da bekommt man natürlich viele Erfahrungen und Tipps mit auf den Weg", erklärt Andrej. Im selben Atemzug betont der Sportler: "Gleichzeitig versuchen wir aber auch, uns nicht verrückt zu machen. Wir gehen diese Reise gemeinsam an und schauen Schritt für Schritt, wie sich alles entwickelt."

Besonders viel Wert legt das Paar auf Annikas Wohlbefinden. "Uns ist wichtig, dass Annika sich gut fühlt. Deshalb achten wir bewusst auf gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung und auch darauf, genug Pausen einzulegen", verrät Andrej im Gespräch mit Promiflash. Er versuche, die werdende Mutter in allem so gut wie möglich zu unterstützen. "Schließlich wächst gerade ein kleines Leben in ihr, und das ist etwas ganz Besonderes", schwärmt der Realitystar. Doch die beiden bereiten sich nicht nur körperlich auf die Ankunft ihres Babys vor – auch emotional bauen sie bereits eine besondere Verbindung auf. "Was uns auch sehr berührt: Wir sprechen tatsächlich schon mit dem Bauch, legen manchmal Musik auf und versuchen, so früh wie möglich eine Verbindung zu unserem Baby aufzubauen", erzählt Andrej gerührt.

Am Samstag hatten Andrej und Annika auf Instagram verraten, dass sie sich bereits im vierten Schwangerschaftsmonat befanden. Ihr Baby, das im Sommer zur Welt kommen wird, war zu diesem Zeitpunkt etwa so groß wie eine Mandarine – ein wunderschöner Meilenstein für das glückliche Paar. Die Neuigkeiten kamen nur kurze Zeit, nachdem Andrej seiner Partnerin auf den Malediven einen romantischen Heiratsantrag gemacht hatte. Dabei wusste die Influencerin schon von ihrer Schwangerschaft, als sie das Jawort zu ihrer zukünftigen Hochzeit gab.

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, März 2026

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika Jung, Januar 2026