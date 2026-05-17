Verwechselt mit Assistentin: Prinzessin Kate konterte lustig

Prinzessin Kate (44) bewies bei einem Besuch im Shire Hall Care Home in Cardiff im August 2020 echten Humor. Bewohnerin Joan Drew-Smith hatte beim Anblick des royalen Paares ihren Mann Prinz William (43) gefragt: "Ist das Ihre Assistentin?" Statt sich über die Verwechslung zu ärgern, konterte Kate schlagfertig mit einem Augenzwinkern in Richtung ihres Mannes: "Nun, ich bin deine Assistentin. Das bin ich schon seit langer Zeit!" Der Witz kam gut an – und er war gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt. Wie The Times berichtete, sieht Kate ihre Rolle als eine unterstützende, indem sie als eine Art Vermittlerin dafür sorgt, dass William seinen Aufgaben nachkommen und gleichzeitig ein aktiver Vater für die drei gemeinsamen Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) sein kann.

Kates unterstützende Rolle erstreckt sich dabei auch auf öffentliche Auftritte im Namen der Königsfamilie. Zuletzt reiste sie nach Reggio Emilia in Italien – ihr erster internationaler Trip, seit bei ihr im Jahr 2024 Krebs diagnostiziert worden war. Die Reise unternahm sie gemeinsam mit dem Royal Foundation Centre for Early Childhood, das sie selbst 2021 ins Leben gerufen hatte. Die Organisation setzt sich dafür ein, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie frühe Kindheitserfahrungen das spätere Leben beeinflussen können. Bis zur vollständigen Rückkehr ins öffentliche Leben hatte Kate einen langen Weg hinter sich: Nach einer "unglaublich schweren" Chemotherapie verkündete sie Anfang 2025, dass sie sich in Remission befinde.

Auch William leidet unter den gesundheitlichen Schicksalsschlägen innerhalb seiner Familie. In Eugene Levys (79) Sendung "The Reluctant Traveler" gestand er, dass ihn die Erkrankungen seiner Angehörigen "in ziemlich düstere Gefilde" geführt hätten. Neben Kate war auch sein Vater König Charles (77) im Jahr 2024 an Krebs erkrankt. Die Royals haben beide schwere Zeiten durchlebt – und sich nach eigenem Bekunden gegenseitig dabei gestützt. Kate selbst sagte bei einem Besuch im Colchester Hospital: "Man muss eine neue Normalität finden, und das braucht Zeit. Es ist eine Achterbahnfahrt, nicht so glatt, wie man es erwartet."

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Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch in Reggio Emilia

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Getty Images Bei einem Besuch der Long Meadow Cidery spazieren Prinz William und Prinzessin Kate durch die Obstgärten

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Getty Images Prinzessin Kate besucht das Kreativzentrum Remida in Reggio Emilia