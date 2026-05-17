Diese Stars gratulieren Hava und Dardan zu Baby Deans Geburt

Rapper Dardan Mushkolaj (28) und Sängerin Hava schweben im absoluten Babyglück: Vor Kurzem haben die beiden mit einem emotionalen Foto auf Instagram die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes verkündet. Innerhalb kürzester Zeit füllte sich die Kommentarspalte mit Nachrichten von Fans und vielen bekannten Gesichtern aus der Musik- und TV-Welt, die dem Paar zu seinem neuen Familienglück gratulieren und ihre Freude teilen.

Unter den prominenten Gratulanten meldet sich auch Realitystar Katharina Eisenblut (31) zu Wort. Die ehemalige DSDS-Kandidatin kommentiert unter dem Baby-Post voller Emotionen: "Herzlichen Glückwunsch. Genießt die Zeit." Produzent Lucry, der bereits mit zahlreichen Deutschrap-Größen zusammengearbeitet hat, schließt sich mit liebevollen Worten an und schreibt: "Herzlichen Glückwunsch und nur das Allerbeste für euch drei." Auch die Rapper Azet und Veysel feiern die Nachwuchs-News ihrer Kollegen. Sie hinterlassen in der Kommentarspalte kurze, aber herzliche Botschaften wie "Glückwunsch mein Bruder" und "Masallah. Glückwunsch" und zeigen damit, wie groß die Unterstützung innerhalb der Szene ist.

Dardan und Hava hatten die Geburt ihres Sohnes mit einem besonders persönlichen Foto aus dem Krankenhausbett angekündigt. Darauf war der Rapper zu sehen, wie er den Neugeborenen liebevoll im Arm hält und entspannt mit einem Peace-Zeichen in die Kamera grüßt – während Hava sichtlich glücklich neben ihm strahlt. Den Namen des Kleinen verriet das Paar dabei direkt: Mit den schlichten Worten "Willkommen Dean" begrüßten die beiden ihren Sohn in der Welt.

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Imago Hava und Dardan bei der 1Live Krone, 2024

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Instagram / hava Hava und Dardan Mushkolaj, August 2024

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Instagram / hava Rapper Dardan und Sängerin Hava mit ihrem Sohn Dean, Mai 2026