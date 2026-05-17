Nach zwei Kindern: So strafft Millie Mackintosh ihren Bauch

Bei den TV BAFTAs am vergangenen Sonntag sorgte Millie Mackintosh (36) mit ihrem Look für Aufsehen: Die ehemalige "Made in Chelsea"-Darstellerin präsentierte auf dem roten Teppich einen beeindruckend straffen Bauch. Dass hinter dem Ergebnis mehr als nur Disziplin steckt, verriet die 36-Jährige anschließend offen auf Instagram – und ließ dabei keine Fragen offen. Denn nach zwei Kindern sei ein flacher Bauch eben keine Selbstverständlichkeit, wie sie betonte.

In ihrem ausführlichen Beitrag bedankte sich die Realitybeauty zunächst für die vielen Komplimente zu ihrem BAFTA-Outfit und den sichtbaren Bauchmuskeln. "Ich ernähre mich gesund und treibe fast täglich Sport", erklärte sie. Außerdem habe sie sich "ein bisschen extra Hilfe" geholt. Konkret setzt sie auf Quantum RF, ein minimalinvasives Behandlungsverfahren mit Radiofrequenz-Energie zur Straffung und Konturierung der Haut. Ergänzend nutzt sie Emsculpt Neo für die Muskelstraffung.

Abseits des Schönheitsthemas wurde der Abend bei den BAFTAs für Millie jedoch von einer unangenehmen Begegnung überschattet. Ihr ehemaliger "Made in Chelsea"-Kollege Spencer Matthews (37) soll sie auf dem roten Teppich demonstrativ ignoriert haben – er begrüßte andere Anwesende, ging an ihr aber kommentarlos vorbei. Millie wirkte darüber sichtlich getroffen und wandte sich von ihm ab, wie Daily Mail berichtet. Spencer und sie kennen sich seit mehr als einem Jahrzehnt, und ihre gemeinsame Zeit in der Sendung war nicht ohne Reibungspunkte: 2012 soll Millie ihn sogar geohrfeigt haben, nachdem er ihre Freundin Louise Thompson (36) betrogen hatte. Spencer war außerdem Trauzeuge bei Millies Hochzeit mit Hugo Taylor im Jahr 2018, von dem sie sich laut The Sun kürzlich getrennt hat.

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Getty Images Millie Mackintosh bei den Bafta Television Awards 2026 in der Royal Festival Hall, London

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Getty Images Millie Mackintosh und Hugo Taylor beim Grand Reveal Weekend von Atlantis The Royal in Dubai, Januar 2023

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Fred Duval / SOPA Spencer Matthews, Schauspieler