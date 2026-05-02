Kylie Jenner erneut verklagt: Haushälterin erhebt Vorwürfe

Kylie Jenner (28) steckt erneut in rechtlichen Schwierigkeiten: Ihre ehemalige Haushälterin Juana Delgado Soto hat die Realitystar-Unternehmerin vor dem Obersten Gericht von Los Angeles County verklagt. Die Klage wurde am Mittwoch eingereicht und umfasst laut TMZ insgesamt 20 Anklagepunkte, darunter Belästigung, Rassendiskriminierung, Lohnverstöße sowie das Versäumnis, Belästigungen zu verhindern oder zu beheben. Soto ist damit bereits die zweite Haushälterin innerhalb einer Woche, die Kylie mit ähnlichen Vorwürfen vor Gericht zieht.

Soto gibt an, seit Mai 2019 für Kylie gearbeitet zu haben. Bereits damals soll es Probleme mit fehlenden Pausen gegeben haben. 2023 habe sich die Situation aber deutlich verschärft, als ihre Vorgesetzte Itzel Sibrian begonnen habe, sie wegen ihres Akzents und ihres Einwanderungsstatus zu verspotten. Nach einer Beschwerde von Soto wurde Sibrian demnach kurzzeitig versetzt, kehrte aber bald zurück – und habe seitdem Sotos Stundenlohn gesenkt, ihr unzumutbare Aufgaben aufgebürdet und ihre Dienstpläne willkürlich verändert. Einem Bericht zufolge soll Sibrian ihr sogar gedroht haben, sie zu feuern, weil sie ihrem Geburtstag zuliebe nicht länger arbeiten wollte. "Niemanden interessiert dein Geburtstag, Kylie hat ein Abendessen", soll Sibrian dabei gesagt haben. Als Soto schließlich einen langen Brief über die erlebten Missstände verfasste und diesen auf Kylies Massagebett legte, soll sie damit das Gegenteil von dem erreicht haben, was sie sich erhoffte: Laut der Klage wurde ihr daraufhin verboten, Kylie anzusehen, sie anzulächeln oder ihr gegenüberzutreten – sie solle "verschwinden", wenn Kylie in der Nähe sei. Kylie selbst wird in der Klage nicht als direkte Täterin des Mobbings bezeichnet. Auf eine Anfrage an ihre Sprecherin gab es bislang keine Antwort.

Für Kylie ist es nicht die erste Klage dieser Art: Bereits vor rund zehn Tagen hatte Angelica Vasquez, eine weitere ehemalige Haushälterin, in Los Angeles Klage gegen sie eingereicht. Auch Angelica schilderte ein Arbeitsumfeld, das von Diskriminierung und Einschüchterung geprägt gewesen sein soll, und forderte Schadensersatz sowie Strafzahlungen. Kylie Jenner ist vor allem durch die Realityshow "Keeping Up With The Kardashians" bekannt und hat sich darüber hinaus als Unternehmerin und Social-Media-Persönlichkeit einen Namen gemacht. Die 28-Jährige ist Mutter von zwei Kindern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme" im Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenners Look für die Golden Globes 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Latex-Look und mit einer Männerhand, Dezember 2025