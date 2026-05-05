Darum musste Kylie Jenner ohne ihren Timothée zur Met Gala

Während die Met Gala am vergangenen Montag in New York wieder die Crème de la Crème der Mode- und Unterhaltungswelt versammelte, glänzte Timothée Chalamet (30) durch Abwesenheit. Statt seine Freundin Kylie Jenner (28) zur prestigeträchtigsten Modeveranstaltung des Jahres zu begleiten, entschied sich der Schauspieler für ein anderes Abendprogramm. Er schaute sich lieber das Playoff-Spiel der New York Knicks gegen die Philadelphia 76ers an – und das nicht etwa vor dem Fernseher, sondern live im Madison Square Garden. Auf der Tribüne saß er neben Komiker Tracy Morgan (57), der ebenfalls ein bekennender Knicks-Fan ist.

Timothée postete auf Instagram einen Schnappschuss von seinem Courtside-Platz, und auch die Knicks selbst zeigten auf ihren Kanälen, dass der "Dune"-Star bei der Partie dabei war. Kylie musste derweil allein über den roten Teppich schreiten – in einer spektakulären Schiaparelli-Robe, die mit Perlen besetzt war und vorne ein Nude-Illusions-Korsett mit täuschend echten Körperkonturen zeigte. Im Netz sorgten seine Prioritäten für geteilte Meinungen: Während manche Fans seinen Einsatz für sein Lieblingsteam feierten, kritisierten andere, dass er Kylie zum zweiten Mal in Folge bei der Fashion-Nacht des Jahres im Stich ließ. Denn schon 2025 hatte er die Gala geschwänzt – damals ebenfalls zugunsten eines Knicks-Spiels, das er jedoch nur auf dem iPad verfolgte.

Timothée ist der Met Gala ohnehin nicht sonderlich verbunden. Er war bisher nur ein einziges Mal dort, nämlich 2021, als er in einer Kombination aus Haider-Ackermann-Smoking, Jogginghose und Converse-Sneakern für Aufsehen sorgte. Kylie hingegen glänzt, wie große Teile des Kardashian-Jenner-Clans, fast jedes Jahr mit Anwesenheit. Seit ihrem Debüt vor zehn Jahren ließ sie das Mega-Event nur einmal aus – ausgerechnet 2021, als Timothée unter den Gästen war.

Anzeige Anzeige

Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet verfolgt die Knicks vs. 76ers in den NBA-Playoffs im Madison Square Garden

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Jenner: Ankunft bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York.