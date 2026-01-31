Erste Auftritte: Shania Twain verbrachte Kindheit in Bars

Shania Twain (60) hat offen über die härtesten Momente ihrer Kindheit gesprochen. Die Sängerin, die als Kind in den Bars ihrer Heimatstadt auftrat, beschrieb die schwierigen Bedingungen, unter denen sie aufwuchs. "Ich war oft erst nach Mitternacht auf der Bühne, in dunklen und verrauchten Räumen voller betrunkener Menschen", erzählt sie im Podcast "How to Fail". Ihr Talent und ihre Professionalität waren jedoch unerschütterlich. Trotz des schwierigen Umfelds nahm sie ihre Auftritte ernst, da diese lebensnotwendig für ihre Familie waren. Sie musste mindestens fünfzig Dollar (circa 41 Euro) verdienen, um die Fahrkosten und das Lebensnotwendige für die Woche abzudecken.

"Die Schränke waren oft leer, der Tank war oft leer", erinnert sie sich. Schon früh sei klar gewesen, dass diese Auftritte kein Hobby waren, sondern über den wöchentlichen Einkauf entschieden. Ihre Mutter habe jede Gelegenheit genutzt, sie irgendwie in lokale Bars zu bringen, damit sie Erfahrung und Auftritte sammeln konnte: "Das waren meine Klassenräume, die Bühnen der Bars." Später, nach dem tödlichen Autounfall ihrer Mutter und ihres Stiefvaters im Jahr 1987, übernahm Shania die Verantwortung für ihre jüngeren Geschwister – ein weiterer Grund, warum sie rückblickend sagt, sie habe sich mit 20 bereits "alt" und längst erwachsen gefühlt.

Mit ihrer Musik und ihrer späteren Karriere hat Shania diese schwierigen Erfahrungen hinter sich gelassen, wenngleich sie die Erinnerungen an ihre jungen Jahre begleiten. Besonders in ihrer frühen Karriere war der Kampf gegen die männlich dominierte Musikindustrie ein Thema. Ihr Megahit "Man! I Feel Like a Woman!" symbolisiert ihren Durchbruch als starke weibliche Stimme. Sie habe durch diesen Song nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Frauen einen Weg geebnet, erklärte sie. Heute ist sie bekannt für ihre Haltung, durch Herausforderungen gewachsen zu sein und diese mit ihrer Kunst zu verarbeiten – eine Eigenschaft, die aus ihrer ungewöhnlich frühen Reife hervorgeht.

Instagram / shaniatwain Shania Twain, Sängerin

Getty Images Shania Twain, Juni 2024

IMAGO / ZUMA Press Wire Shania Twain, Juli 2025