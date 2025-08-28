Shania Twain wird 60: Welche Tragödien sie überstehen musste

Shania Twain (60) feiert heute ihren 60. Geburtstag und blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Mit Hits wie "Man! I Feel Like A Woman!" und "That Don’t Impress Me Much" prägte sie die Country-Pop-Musik wie kaum eine andere. Doch der Weg zur Ikone war von schweren Schicksalsschlägen begleitet: Ihre Kindheit wurde von Gewalt und Missbrauch durch ihren Stiefvater überschattet. Mit nur 22 Jahren verlor sie ihre Eltern durch einen tragischen Autounfall und übernahm die Verantwortung für ihre jüngeren Geschwister. Doch trotz dieser Rückschläge schaffte sie den Aufstieg zu einer der erfolgreichsten Musikerinnen aller Zeiten.

Der internationale Durchbruch gelang ihr 1995 mit dem Hit "The Woman in Me", gefolgt von "Come On Over", der sich weltweit mehr als 40 Millionen Mal verkaufte. Doch auch im Rampenlicht blieb ihr Leben turbulent: Nach einem Zeckenbiss erkrankte sie in den frühen 2000ern an Lyme-Borreliose, was zu Blackouts und Problemen mit ihrer Stimme führte. In der Dokumentation "Not Just A Girl" gestand sie: "Ich dachte, ich hätte meine Stimme für immer verloren." Auch privat musste sie Rückschläge verkraften, als ihre Ehe mit Produzent Robert John "Mutt" Lange nach einem Seitensprung ihres Mannes in die Brüche ging. Heute ist sie mit Frédéric Thiébaud, dem Ex-Mann einer damaligen Freundin, glücklich verheiratet.

Trotz aller Rückschläge gilt die 60-Jährige als Inspiration für eine ganze Künstlergeneration – Stars wie Taylor Swift (35) und Rihanna (37) zählen sie zu ihren größten Vorbildern. In einem TikTok-Video sprach Taylor Swift sogar einst davon, "von der Besten gelernt" zu haben. Shania selbst sieht sich in einer Reihe mit Künstlerinnen wie Dolly Parton (79), die sie stark beeinflusste. Mit ihrem aktuellen Album "Queen Of Me", das 2023 erschien, beweist sie, dass sie auch mit 60 noch immer eine Ausnahmekünstlerin ist.

Getty Images Shania Twain, Musikerin

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Dolly Parton, Musikerin