Nach Comeback: Cassy Cassau und Bennet sind wieder getrennt

Für Cassy Cassau und Coach Bennet (31) ist die Liebesgeschichte offenbar endgültig vorbei. Nachdem die beiden sich bereits eine Zeit lang getrennt hatten und dann ein Comeback als Paar gewagt hatten, scheint die Beziehung nun Geschichte zu sein. Die GNTM-Bekanntheit meldete sich zuletzt mit einer Reihe auffälliger TikTok-Videos zu Wort, die kaum Raum für Interpretationen lassen. In einem Clip tanzt sie in einem knappen Einteiler vor der Kamera und fragt: "Darf man mit gebrochenem Herzen bei zehn Grad so raus?" Ein anderes Video betitelt sie schlicht mit "Heartbreak-Tagebuch".

In ihren Clips spricht Cassy offen über ihren Schmerz. "Ich dachte, ich wäre durch mit dem Weinen, aber ich glaube, man darf nicht so hart mit sich selbst sein", sagt sie in einem der Videos. Auch über ihren Kinderwunsch spricht sie und schreibt: "Und plötzlich war da kein Wunsch mehr, jemals Mama zu werden, weil der einzige Weg gewesen wäre, dass du der Vater meiner Kinder geworden wärst." Namen nennt die TV-Bekanntheit dabei keine – doch ihre Fans sind sich einig, dass sie Bennet meint. Der Musiker selbst bestätigte das Liebes-Aus auf Instagram: "Ich finde nicht, dass so etwas in die Öffentlichkeit gehört. Und manchmal erklärt die Stille schon alles alleine. Danke für euren Respekt und zu allen anderen, die schon gefragt haben: Wir sind nicht mehr zusammen."

Vor rund vier Wochen hatte Cassy in einem langen TikTok noch ein ganz anderes Bild gezeichnet. Damals räumte sie ein, dass sie und Bennet schon einmal getrennt waren, aber wieder zusammengefunden hätten. "Ich hatte das Gefühl, es wäre nur noch schlimmer, wenn ich das so ausspreche, weil es dann so für mich selbst akzeptiert ist." Als Gründe nannte sie damals vor allem Kommunikationsprobleme und alten Ballast: "Wir haben beide so viele Kindheitstraumata oder so viel Ballast aus der Vergangenheit, was halt so aneinander gecrasht ist."

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Instagram / cassyccassau Cassy Cassau und Coach Bennet im Juni 2025

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Instagram / cassycassau Coach Bennet und Cassy Cassau, August 2025

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Instagram / cassyccassau Cassy Cassau und Coach Bennets Verlobung