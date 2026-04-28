Nach Liebeskrise: Bereut Cassy Cassau die fixe Verlobung?

Bereut Cassy Cassau eigentlich, dass sie sich so schnell verlobt hatte? Diese Frage stellen sich offenbar viele ihrer Fans, seitdem die Reality-TV-Bekanntheit öffentlich gemacht hatte, dass ihre Beziehung mit Coach Bennet (31) eine Krise durchlebt hat. Jetzt hat sich Cassy in einem TikTok-Video ausführlich zu dem Thema geäußert – und eine klare Antwort gegeben: Nein, sie bereue die Verlobung nicht. "Die Verlobung war so schön, und es hat sich zu tausend Prozent richtig angefühlt", erklärt sie in dem Video. Auch wenn viele Personen aus dem Umfeld der beiden Influencer damals der Meinung waren, es sei überstürzt gewesen, steht Cassy bis heute hinter dieser Entscheidung.

Cassy betont, dass sie und Bennet nie naiv gewesen seien. Dass nach einer frühen Verlobung auch Probleme folgen würden, hätten sie von Anfang an einkalkuliert. "Wir waren beide schon in Beziehungen. Wir sind auch nicht blöde", stellt sie klar. Was sie hingegen tatsächlich bereut, ist etwas anderes: "Es gibt eine Sache, die ich bereue. Und das ist, nicht direkt nach meiner letzten Beziehung eine krasse Therapie gemacht zu haben." Denn als sie Bennet traf, hätte ihr klar sein müssen, dass sie mit all ihren alten Wunden, Triggerpunkten und Traumata konfrontiert werden würde. Die Verlobung sieht sie trotz allem als wichtigen Teil ihrer gemeinsamen Geschichte: "Diese Story macht uns aus. Und ich würde auch nichts an dieser Story ändern."

Cassy und Bennet hatten sich im Sommer 2025 verlobt – nach nur rund drei Monaten Beziehung. Vor wenigen Tagen gab die ehemalige GNTM-Kandidatin zu, dass sie sich in der Zwischenzeit getrennt haben, nun allerdings wieder ein Paar sind. Auch wenn die beiden glücklich sind, die Liebeskrise überwunden zu haben, liegen die Hochzeitspläne erst mal auf Eis. Dennoch deutet Cassy im Video an: "Dass wir jetzt nicht mehr verlobt sind, heißt ja auch nicht, dass ich ihn nicht heiraten will. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen."

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Instagram / cassycassau Cassy Cassau, Juni 2025

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Instagram / cassycassau Cassy Cassau und Coach Bennet bei ihrer Verlobung, August 2025

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Instagram / cassyccassau Cassy Cassau und Coach Bennet im Juni 2025