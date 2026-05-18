Ina Borck kommentiert Ex Vanessa Borcks neues Liebesglück

Vanessa Borck (29) hat ihre neue Beziehung auf Instagram offiziell gemacht und damit offenbar auch ihre Ex-Frau Ina Borck (30) zu einer öffentlichen Reaktion bewogen. Die Influencerin widmete ihrer neuen Liebe jetzt einen Post auf der Plattform. Darunter meldete sich Ina mit einem herzlichen Kommentar zu Wort. "Glückwunsch! Alles Gute euch", schrieb sie – versehen mit einem Herz-Emoji. Vanessa ließ den Gruß nicht unbeantwortet und bedankte sich öffentlich unter dem Beitrag bei ihrer einstigen Partnerin.

Für die Fans der beiden war der Austausch ein viel beachtetes Highlight unter dem Post. "Ich finde es schön, dass du ihr alles Gute wünscht, trotz dass ihr keinen Kontakt mehr habt", kommentierte eine Nutzerin. "Das hat Größe", schloss sich eine andere an. Die Reaktionen zeigen, wie sehr der respektvolle Umgang der beiden miteinander von der Community geschätzt wird. Inas Kommentar hat bereits über 3.000 Likes von den Fans bekommen. Auch Ina ist inzwischen wieder in einer glücklichen Beziehung.

Wie Vanessa vor Kurzem gegenüber Bild verriet, kam die neue Liebe völlig ungeplant in ihr Leben. Kennengelernt habe sie ihre Partnerin demnach im Januar 2026 in einem Club, ausgerechnet kurz vor dem Start ihrer YouTube-Kuppelshow "Nessi in Love". Vanessa kündigte an, sie in der bereits abgedrehten dritten Folge am 24. Mai zu zeigen. "Wir mussten natürlich erst mal überlegen, wie wir damit umgehen und wann wir das erzählen möchten", erklärte sie.

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AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen

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Instagram / inaontour Influencerin Ina Borck, Dezember 2025

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Instagram / nessiontour Vanessa Borck, Influencerin