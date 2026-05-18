Paul McCartney offenbart erste Jugendliebe auf neuer Platte

Seine Ehen und Romanzen haben die Boulevardpresse über Jahrzehnte beschäftigt – doch eine ganz besondere Frau aus Paul McCartneys (83) Vergangenheit war bislang völlig unbekannt: seine erste Jugendliebe. Bei einer exklusiven Vorschau auf sein neues Album "The Boys Of Dungeon Lane" in den legendären Abbey Road Studios in London enthüllte der Musiklegende, dass ihn die Erinnerung an ein Mädchen namens Jasmine zu einem der Songs inspiriert hatte. Sie lebte damals in unmittelbarer Nähe seines Elternhauses in Liverpool – nur rund 20 Meter entfernt. The Sun hat jetzt herausgefunden, wer diese Jasmine ist: die heute 83-jährige Jasmine Howe, eine pensionierte Mutter von drei Söhnen, die heute zurückgezogen im Süden Englands lebt.

Paul erinnerte sich bei der Preview-Veranstaltung augenzwinkernd und mit viel Wärme an seine damalige Schwärmerei. "In einem der Fenster da oben war ein Mädchen, das ich mochte, namens Jasmine. Aber ich wusste nicht, wie ich sie ansprechen sollte – ich habe nie mit ihr geredet", gestand er. Mit einem Schmunzeln in Richtung seiner Frau Nancy fügte er hinzu: "Der Witz war, dass sie später im Jahr tatsächlich auftauchte und an die Tür klopfte. Ich war aber verhindert – ich saß gerade auf der Toilette – deshalb habe ich Jasmine verpasst" und ergänzte: "Sorry, Nancy." Jasmine selbst hatte nach Angaben ihrer Familie "absolut keine Ahnung", dass Paul für sie schwärmte. Ihre Angehörigen zeigten sich demnach erstaunt: "Sie kannte ihn als einen der Jungs aus der Gegend."

Jasmine lebe heute ruhig und zurückgezogen und wünsche sich auch keine große Aufmerksamkeit, hieß es weiter. Für ihre Angehörigen sei Pauls Geständnis aber "eine süße Geschichte". Auch über die Anekdote mit dem angeblichen Besuch an seiner Haustür wurde später geschmunzelt. "Sie hat nie wirklich an seine Tür geklopft", stellte Jasmines Familie scherzhaft klar. Mit seinem neuen Album blickt Paul nicht nur auf seine heimliche Jugendliebe zurück, sondern auch auf seine Kindheit in Liverpool sowie die frühen Jahre mit John Lennon (†40), George Harrison (†58) und Ringo Starr (85). Die nächste große Beatles-Erzählung soll dann auf der Leinwand folgen: Im geplanten Filmprojekt wird Paul Mescal (30) den Musiker spielen.

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Getty Images Sir Paul McCartney auf seiner "Got Back"-Tour im Allianz Parque in São Paulo, Oktober 2024

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Getty Images Paul McCartney und Nancy Shevell, Februar 2009

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