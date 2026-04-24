Beatles-Legenden Paul McCartney & Ringo im Duett vereint

Paul McCartney (83) und Ringo Starr (85) lassen die Beatles-Magie wieder aufleben: Die beiden Musiker haben gemeinsam den Song "Home To Us" aufgenommen, der am 29. Mai auf Pauls neuem Album "The Boys of Dungeon Lane" erscheinen soll. In dem Duett wechseln sich die letzten beiden lebenden Beatles Zeile für Zeile ab – eine Konstellation, die es in dieser Form bei der legendären Band nie gegeben hat. Gegenüber Gästen bei einer Vorab-Session in Los Angeles erklärte Paul, Ringo habe zuvor "noch nie ein Duett mit einem Beatle gemacht". Für Fans weltweit ist die erneute Zusammenarbeit der Kultstars mehr als nur ein nettes Wiedersehen im Studio.

Die Entstehungsgeschichte des Songs liest sich wie eine kleine Anekdote aus alten Band-Tagen: Ringo kam zunächst ins Studio und spielte spontan eine Drum-Spur ein – ohne fertigen Song und in der Annahme, Produzent Andrew Watt (35) werde daraus schon "irgendwas Magisches" zaubern. Zunächst geschah jedoch nichts, was den Schlagzeuger wohl etwas frustriert habe, wie Bild berichtet. Erst als Paul sich die Aufnahme erneut anhörte, kam Bewegung in das Projekt. Der Sänger schrieb auf Basis des Schlagzeugs einen Song über ihre gemeinsame Kindheit in Liverpool und schickte Ringo ein Demo. Dieser nahm allerdings zunächst nur den Refrain auf, weil er dachte, es sei nicht mehr von ihm gewünscht. Nach einem klärenden Gespräch stand dann fest: Beide teilen sich die Strophen, Paul singt eine Zeile, Ringo die nächste.

Zuletzt hatten Paul und Ringo 2023 gemeinsam an "Now And Then" gewirkt, das damals als letzter Beatles-Song angekündigt wurde. Für das Stück nutzten sie auch alte Aufnahmen von John Lennon (†40) und George Harrison (†58). Zuvor war Paul erst kürzlich noch mit intimen Konzerten im Rampenlicht gestanden: Im Fonda Theatre in Los Angeles spielte er vor jeweils rund 1.200 Fans und ließ dabei die gesamte Bandbreite seiner Karriere Revue passieren – von Beatles-Klassikern bis hin zu Songs aus seiner Solozeit. Mit "Home To Us" knüpft er nun dort an, wo alles begann: in Liverpool.

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr und John Lennon am Londoner Flughafen, Februar 1964

Anzeige Anzeige

Imago Ringo Starr bei der "All Starr"-Tour 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sir Paul McCartney auf seiner "Got Back"-Tour im Allianz Parque in São Paulo, Oktober 2024