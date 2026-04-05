Nach Konzert: Paul McCartney wurde von Reddit verbannt

Paul McCartney (83) wurde jetzt von der Plattform Reddit verbannt, nachdem er dort Fotos und Videos von seinem Konzert im Fonda Theatre in Hollywood geteilt hatte. Der Beatles-Star trat am Wochenende im Rahmen von zwei Shows in Los Angeles auf und wollte seinen Fans eine kleine Erinnerung an den intimen Abend ermöglichen. Wie Mirror berichtet, lud er über seinen Account einen Link hoch, der mit Fotos und Videos gefüllt war, und forderte seine Fans dazu auf, die Inhalte mit dem Hashtag #PaulRocksTheFonda zu teilen. "Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Auftritt im Fonda Theatre gestern Abend", schrieb Paul dazu. "Da der gestrige Abend handyfrei war, wollten wir euch trotzdem Erinnerungen von der Show mitgeben, die ihr mit Freunden, Familie und euren Liebsten teilen könnt."

Kurz nach der Veröffentlichung des Links wurde sein Account jedoch plötzlich von der Plattform gesperrt. Viele Nutzer vermuten, dass die Reddit-Moderatoren den Link zu den Fotos als Spam markiert haben könnten, wobei laut Mirror nicht bestätigt wurde, ob es sich um eine automatische Aktion handelte oder nicht. Ein Online-Nutzer erklärte, dass es auf Reddit ein Admin-System gebe, das Posts und Nutzer automatisch markiere, entferne und sperre, bevor Moderatoren den Post überhaupt prüfen könnten. Eine weitere Person führte die Sperre darauf zurück, dass Paul mit seinem Account ganze fünf Jahre lang nichts gepostet habe und Reddits empfindlicher Spam-Filter ihn daher versehentlich gesperrt haben könnte.

Trotz des Wirbels um seinen Reddit-Account darf sich Paul über einen Meilenstein in seiner Karriere freuen: Im Frühjahr wird er sein erstes Album seit über fünf Jahren mit dem Titel "The Boys Of Dungeon Lane" veröffentlichen. Die erste Single "Days We Left Behind" ist ein besonders nostalgischer Song, der den emotionalen Ton des Projekts widerspiegelt. "Das ist für mich sehr ein Erinnerungslied", erklärte Paul laut Mirror. "Ich habe einfach an die Tage gedacht, die ich zurückgelassen habe, und frage mich oft, ob ich immer nur über die Vergangenheit schreibe. Aber dann denke ich: Worüber kann man sonst schreiben? Es sind viele Erinnerungen an Liverpool." Pauls Fans dürfen sich jetzt also auf neue Musik freuen – ob er jedoch bald wieder auf Reddit posten darf, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Paul McCartney bei einem Konzert im Oktober 2021

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Getty Images Paul McCartney im Februar 2005

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Getty Images Paul McCartney auf einer Disney-Premiere im Dezember 2022