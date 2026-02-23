Ex-Trainer glaubt: Serena Williams feiert Tennis-Comeback

Wird Serena Williams (44) etwa auf den Tennis-Court zurückkehren? Zumindest verdichten sich aktuell die Anzeichen, dass die Sportlerin wieder zurückkehrt. Ihr ehemaliger Trainer Rick Macci ist sich dessen schon sicher. "Sie trainiert mit vielen Sparringpartnern – Männern. Sie hat auch schon mit Alycia Parks, einer guten Freundin von ihr aus Südflorida, gespielt. Deshalb habe ich keinen Zweifel an ihrem Comeback", meint der US-Amerikaner im Interview mit dem Magazin L'Equipe. Rick glaubt zudem, dass Serena solo zurückkehren wird. Er habe erst gedacht, die Ausnahmesportlerin würde zusammen mit ihrer Schwester Venus (45) im Doppel antreten, doch das sieht er nun nicht mehr kommen: "Sie gibt alles. Wenn sie nicht glauben würde, dass sie mit den Besten mithalten könnte und auch Matches gewinnen kann, würde sie es nicht tun."

Serena soll sich schon vergangenes Jahr in den Anti-Doping-Testpool aufnehmen lassen haben. Ihr Name muss hier sechs Monate gelistet sein, bevor sie wieder bei den Profis mitmischen darf. Das ist nun der Fall: Am Sonntag wurde offiziell, dass sie nicht mehr als zurückgetretene Spielerin gilt. Damit dürfte eine Rückkehr aus dem Ruhestand eigentlich klar sein. Serena selbst hielt sich mit Details zu einem Comeback bisher aber zurück. 2022 trat die mittlerweile 44-Jährige als Tennisprofi zurück und setzte sich zur Ruhe. Sollte sie jetzt wieder an Turnieren teilnehmen, währte Serenas Tennisrente nur etwas über drei Jahre.

Die Jahre ohne den Profisport widmete Serena ihrer kleinen Familie. Im August 2023 wurde sie zum zweiten Mal Mutter. Ihre kleine Tochter Adira ist mittlerweile zwei Jahre alt, ihre große Schwester Olympia ist acht. Natürlich versucht die 23-fache-Grand-Slam-Siegerin auch ihren Töchtern das Tennis näherzubringen. Vergangenen November verzückte sie ihre Fans bei Instagram mit niedlichen Bildern, die sie zusammen mit der kleinen Adira auf dem Tennisplatz zeigen. Das Mädchen balanciert dabei einen Tennisball auf ihrem Schläger und hat sichtlich Spaß daran, die Bewegungen ihrer Mutter nachzuahmen.

Getty Images Serena Williams, Dezember 2024

Getty Images Serena Williams und Venus Williams im September 2022

serenawilliams Tennisikone Serena Williams beim ersten Tennisspiel mit Tochter Adira, November 2025