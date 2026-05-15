Helikoptermama? Serena Williams findet sich "etwas extrem"

Serena Williams (44) ist bekannt für ihre Stärke auf dem Tennisplatz – aber auch als Mutter geht sie offenbar keine Kompromisse ein. Im Podcast "IMO" von Michelle Obama (62) sprach die Sportlerin jetzt offen darüber, wie wichtig ihr ihre Rolle als Mutter ist. Dabei enthüllte sie eine bemerkenswerte Tatsache: Ihre älteste Tochter Olympia (8) war bereits sechs Jahre alt, bevor Serena sie das erste Mal für 24 Stunden allein ließ. "Das war vielleicht etwas extrem, aber so bin ich nun mal", sagte sie im Podcast. Grundsätzlich gilt für sie: "Ich bin nie länger als 24 Stunden weg."

Mit ihrem Mann, dem Unternehmer Alexis Ohanian (43), zieht die 44-Jährige ihre beiden Töchter Olympia und die zweijährige Adira (2) auf. Im Podcast erklärte sie, dass sie alles in ihrem Leben um ihre Kinder herum plant. "Ich bin jeden einzelnen Tag so oft ich kann für die Mädchen da", betonte sie. "Weil ich das Gefühl habe, dass sie mir am meisten bedeuten und dass sie mich brauchen." Besonders beeindruckend: Während der prägenden Jahre mit Olympia befand sich Serena noch mitten in ihrer aktiven Tenniskarriere. Dennoch ordnete sie alles dem Familienleben unter.

Beim Thema Tennis und ihren Töchtern ist Serena bewusst zurückhaltend. Sie wolle ihnen den Sport nicht aufzwingen, sagte sie bereits in einem früheren Interview mit dem Magazin Vogue. Olympia solle nicht unter Vergleichen oder Erwartungen leiden müssen. Gleichzeitig möchte sie ihre Leidenschaft für den Sport mit ihren Kindern teilen – auf freiwilliger Basis. So teilte sie kürzlich auf Instagram ein Video, auf dem sie mit der kleinen Adira deren erste Tennisstunde auf dem Platz verbringt. "Das ist, wie ich meine Leidenschaft für Tennis mit meiner jüngsten Tochter teile", schrieb sie dazu.

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Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihren Töchtern Olympia und Adira, November 2025

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Instagram / serenawilliams Serena Williams mit ihrem Mann und den zwei Kindern an Ostern 2026

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serenawilliams Tennisikone Serena Williams beim ersten Tennisspiel mit Tochter Adira, November 2025