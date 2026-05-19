"Lachnummer": Sarah Liebich wettert gegen Thorsten Legat

Reality-TV-Bekanntheit Sarah Liebich hat in ihrer Instagram-Story heftig gegen Thorsten Legat (57) ausgeteilt. Auslöser war ein Clip aus der kommenden Staffel von Das Sommerhaus der Stars, der Thorstens Sohn Nico Legat (28) und seine neue Freundin Laura bei der Vorstellung zeigt. Thorsten repostete das Video – verdeckte dabei aber Lauras Gesicht mit einem schwarzen Ball. Genau dieselbe Aktion hatte der Ex-Fußballer bereits einmal durchgeführt, als Sarah und Nico damals für ihr gemeinsames Abenteuer bei Temptation Island angekündigt wurden.

Für Sarah war das offenbar zu viel, um zu schweigen. In ihrer Story machte die Influencerin ihrem Ärger Luft: "Passt zwar nicht mehr hierhin und das soll es eigentlich auch nicht mehr, aber muss das kurz loswerden: Junge, da kann ich mich ja aufregen über diese Lachnummer von Legat. Erst wieder supporten, fremdzugehen, und dann unschuldige junge Frauen demütigen. Bis heute habe ich in meinem Leben nie so einen schlechten Menschen kennengelernt wie diesen." Damit spielte sie auch auf die Vergangenheit mit ihrem Ex an, der sie vor laufenden Kameras bei "Temptation Island" betrogen hatte.

Mittlerweile haben Sarah und Nico getrennte Wege eingeschlagen und neue Partner gefunden. Nico zieht nun mit seiner Freundin Laura ins Sommerhaus der Stars ein. Thorsten Legat ist nicht nur als Vater eines Realtystars bekannt, sondern hat sich selbst ebenfalls einen Namen im Reality-TV gemacht – unter anderem durch seinen Auftritt im Dschungelcamp.

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Collage: ActionPress, IMAGO / BOBO Collage: Sarah Liebich und Thorsten Legat

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Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich im November 2025

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Instagram / nico.legat Nico Legats Freundin Laura postet ein Bild zu seinem 28. Geburtstag im März 2026