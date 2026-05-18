Ihr Vater wird 80: Victoria Beckham schmeißt eine Party

Familienfeier bei den Beckhams: Victoria Beckham (52) hat ihrem Vater Anthony Adams jetzt eine extravagante Geburtstagsparty zum 80. Geburtstag organisiert. Wie die Daily Mail berichtet, waren natürlich auch Ehemann David Beckham (51) und die gemeinsamen Kinder an ihrer Seite. Alle erschienen im eleganten Abendlook und posierten gut gelaunt für die Kameras. Auf den zahlreichen Bildern, die Victoria anschließend auf Instagram teilte, fehlte allerdings ein wichtiges Familienmitglied: Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (27) ließ sich bei der großen Feier nicht blicken.

Obwohl Brooklyn weiterhin ein gutes Verhältnis zu seinen Großeltern haben soll, blieben er und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (31) dem besonderen Anlass fern. Dafür waren alle anderen Geschwister anwesend: Die jüngste Schwester Harper (14) posierte gemeinsam mit der Familie für fröhliche Schnappschüsse, während ihre Brüder Cruz (21) und Romeo (23) sogar mit ihren Partnerinnen Jackie Apostel und Kim Turnbull erschienen. Victoria schrieb dazu auf Instagram: "Was für ein toller Abend zu Ehren meines wunderbaren Vaters. Vielen Dank an all unsere Freunde und unsere Familie – wir lieben euch so sehr!"

Brooklyns Abwesenheit dürfte angesichts der jüngsten Entwicklungen innerhalb der Familie nur wenige überraschen. Der 27-Jährige hatte seine berühmte Familie zuletzt öffentlich kritisiert und ihr vorgeworfen, die Marke Beckham stelle sie stets über alles andere. Victoria hatte darauf kürzlich reagiert und erklärt, dass sie ihre Kinder immer nur schützen wollte: "Unsere Kinder sind komplett anders aufgewachsen als David und ich. Und die Welt ist heute auch eine ganz andere als damals, als sie klein waren", stellte sie im Podcast "Aspire" klar. Ob Brooklyn der Geburtstagsfeier seines Großvaters tatsächlich abgesagt hat oder ob er erst gar nicht eingeladen wurde, bleibt offen.

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Instagram / victoriabeckham Victoria Beckham mit ihrem Vater Anthony Adams, 2026

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Instagram / victoriabeckham Die Beckham-Familie am 80. Geburtstag von Victorias Vater Anthony Adams

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Getty / Victor Boyko Victoria und Brooklyn Beckham