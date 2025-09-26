Sänger Nino de Angelo ist wohl immer noch stark verschuldet

Sänger Nino de Angelo (61) hat offenbar weiterhin mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Laut einem aktuellen Bericht der Insolvenzakte, die RTL vorliegt, beläuft sich die Summe seiner festgestellten Schulden auf 89.872,46 Euro. Darüber hinaus wurden zusätzliche Forderungen in Höhe von 348.048,39 Euro angemeldet, deren Prüfung noch aussteht. Zusammen ergibt sich eine Summe von über 438.000 Euro. Bereits vor zwei Jahren hatte der Schlagerstar angekündigt, er wolle bis zu seinem 60. Geburtstag schuldenfrei sein. Doch dieses Ziel hat er verfehlt. Zudem steht er nun auch noch wegen Vorwürfen der Straßenverkehrsgefährdung im Fokus der Staatsanwaltschaft. Diese Vergehen können sogar eine Haft- oder Geldstrafe nach sich ziehen.

Woher die finanziellen Forderungen stammen, ist bisher unklar, da sich der 61-Jährige auf eine Anfrage von RTL nicht äußerte. Zugleich lasten die rechtlichen Probleme auf ihm, die seine Situation weiter verschärfen könnten. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, ohne Führerschein gefahren zu sein, die Durchführung eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie unerlaubt einen Unfallort verlassen zu haben. Während die Ermittlungen laufen, bleibt ungewiss, welche Konsequenzen die Vorwürfe für den Sänger haben werden. Eine Stellungnahme zu den laufenden Verfahren oder seiner finanziellen Lage hat Nino bisher nicht abgegeben.

Trotz seiner anhaltenden Schwierigkeiten ist Nino de Angelo weiterhin eine bekannte Stimme in der Schlagerwelt. Seinen Durchbruch feierte er 1983 mit dem Hit "Jenseits von Eden", der sich wochenlang auf Platz eins der deutschen Charts behauptete. Rückblickend war allerdings auch seine Karriere von Höhen und Tiefen geprägt. In Interviews sprach er in der Vergangenheit offen über seine Kämpfe mit persönlichen und beruflichen Herausforderungen, einschließlich gesundheitlicher Probleme und einer früheren Insolvenz. Seine Fans stehen dennoch treu zu ihm und bewundern seine Fähigkeit, sich immer wieder aufzurappeln – trotz aller Widrigkeiten, die das Leben ihm in den Weg stellt.

ActionPress Nino de Angelo im Mai 2019 in Cala Mondrago

IMAGO / Future Image Nino de Angelo, Sänger

IMAGO / Future Image Nino de Angelo, 2025